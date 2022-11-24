Про це під час брифінгу в Military Media Center заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"Близько 10-15 тисяч особового складу силових структур республіки Білорусь готові взяти участь у так званій спеціальній військовій операції Російської Федерації. Насамперед через привабливість високого грошового забезпечення", - сказав Громов.

Заступник начальника Генштабу наголосив, що готовність білорусів вести самостійні військові дії оцінюють, як низьку, також і самі громадяни Білорусі мають невисокий морально-психологічний рівень, це підтверджує відмова більшості особового складу брати участь у війні РФ проти України.

Крім того, понад 9 тисяч російських окупантів перебувають на території Білорусі.

"У рамках розгортання спільного регіонального угруповання військ так званої союзної держави на території білорусі продовжують перебувати підрозділи збройних сил російської федерації загальною чисельністю понад 9 тисяч осіб та понад 250 одиниць озброєння та військової техніки зі складу 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії західного військового округу. Вони в основному зосереджені у районах полігонів "Обуз-Лесновський", "Лепельський", "Лосвідо" та "Осиповичі", - додав Громов.