У головному офшорному центрі Карибів заморозили $7,3 млрд російських активів, – ЗМІ

Про це повідомляє місцеве видання Cayman Compass.

Кайманові острови застосували санкції Великої Британії та внесли понад 800 заяв про заморожування активів проти росіян та підприємств РФ. Місцеві постачальники фінансових послуг передали понад 400 бланків звітності щодо цього.

За даними джерел, влада островів сформувала робочу групу, яка прийматиме рішення щодо реалізації санкцій. Очікується, що до складу групи ввійдуть представники губернатора, фінансової системи, цивільної авіації та морського транспорту.

"Відповідні агенції на Кайманових островах також мають давній досвід реагування та співпраці з міжнародними партнерами і продовжуватимуть підтримувати цей рекорд у нашому підході до санкцій проти Росії", — наголосив директор Управління фінансової звітності Джеймс Беррі.

Довідково. Кайманові Острови — британська заморська територія у Вест-Індії на островах Великий Кайман, Малий Кайман і Кайман-Брак в Карибському морі. Розташована на південь від Куби та на північному заході від Ямайки. Столиця — Джорджтаун.

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