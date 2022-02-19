У Гомелі росіяни розвантажують катери та понтони
У прикордонному з Україною білоруському місті Гомелі в суботу, 19 лютого 2022 року, розвантажують новий склад із військовою технікою РФ
Про це із посиланням на гомельське видання Флагшток повідомляє Еспресо.TV.
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"Окрім численних вантажівок, на складі є понтони, катери, комплекти для оперативного розгортання тимчасових доріг", - зазначається у повідомленні.
Слід наголосити, що це відбувається за день до офіційного завершення російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість - 2022" (10-20 лютого).
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