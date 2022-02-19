У Гомелі росіяни розвантажують катери та понтони

Про це із посиланням на гомельське видання Флагшток повідомляє Еспресо.TV.



Читайте і дивіться також: За 4 км від України: в Білорусі через річку Прип'ять розгорнули міст, - ЗМІ



"Окрім численних вантажівок, на складі є понтони, катери, комплекти для оперативного розгортання тимчасових доріг", - зазначається у повідомленні.

Слід наголосити, що це відбувається за день до офіційного завершення російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість - 2022" (10-20 лютого).