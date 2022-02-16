За 4 км від України: в Білорусі через річку Прип'ять розгорнули міст, - ЗМІ
Через річку Прип’ять у районі покинутого села Вепри в Білорусі звели понтонний міст
Про це повідомляє видання Мілітарний.
Видання пише, що міст перебуває "у чотирьох кілометрах від кордону з Україною".
Він знаходиться в Чорнобильській зоні відчуження.
"Розгортання понтонно-мостового парку у такій близькості до українського кордону помітили OSINT дослідники", - йдеться у повідомленні.
Учора користувач IntelDoge опублікував у себе в Twitter супутникові знімки з сервісу, на них видно роботи на грунті з обох сторін річки Прип’ять.
У звіті ділянок для російсько-білоруських навчань "Союзная решимость – 2022" території заповідника немає.
Видання The Insider зазначає, що міст скорочує шлях від білоруського селища Ямпіль до кордону з Україною із 167 км до 96 км. До цього в районі селища помітили 5-ту танкову і 37-ту мотострілецьку бригади з Бурятії.
"З одного боку, наведення цього мосту відповідає легенді навчань, опублікованій Міноборони Білорусі, де згадується переправа через Прип'ять. З іншого боку, він може використовуватися для створення ще одного вектора наступу в Київській області - через зону відчуження ЧАЕС", - заявили аналітики Conflict Intelligence Team у коментарі The Insider.
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