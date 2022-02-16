За 4 км від України: в Білорусі через річку Прип'ять розгорнули міст, - ЗМІ

Про це повідомляє видання Мілітарний.



Видання пише, що міст перебуває "у чотирьох кілометрах від кордону з Україною".

Він знаходиться в Чорнобильській зоні відчуження.



"Розгортання понтонно-мостового парку у такій близькості до українського кордону помітили OSINT дослідники", - йдеться у повідомленні.



Учора користувач IntelDoge опублікував у себе в Twitter супутникові знімки з сервісу, на них видно роботи на грунті з обох сторін річки Прип’ять.

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