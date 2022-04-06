У Гостомелі понад 400 людей зникли безвісти, - військова адміністрація
У Гостомелі на Київщині понад 400 людей зникли безвісти за час окупації селища російськими військовими
Про це заявив очільник Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко, передає Громадське радіо.
"За 35 днів окупації у нас понад 400 зниклих безвісти. Підвали Гостомеля ми зараз оглядаємо спільно з ДСНС і працівниками патрульної поліції. У нас є близько 1200 мешканців, зв’язок із якими підтверджено і які інформують нас про місцезнаходження тих чи інших людей, які виїхали", - наголосив він.
Так, у Гостомелі окупанти вбили голову селища Юрія Прилипка разом із волонтерами Русланом Карпенком та Іваном Зорею, чиї тіла знайшли. Однак у населеному пункті відшукали не дуже багато загиблих.
"Далі в селах нашої громади були знайдені розстріляні тіла, вбиті мешканці. Також кілька мешканців нашої громади були знайдені в Бучі", - уточнив Тарас Думенко.
Очільник селищної військової адміністрації зауважив, що росіяни переміщували людей.
"У нас є підтверджені дані, що люди з Глібівки потрапляли в Гостомель, а потім з ними зникав зв’язок. Але потрібно розуміти, що окупанти також замітали сліди своїх злочинів", - заявив він.
За словами Тараса Думенка, є підтвердження, фотовідеофіксація загибелі мешканців, однак їхні тіла досі шукають.
"Ти міг рухатись у напрямку Гостомеля, і вздовж дороги стояли розстріляні автомобілі з тілами, включно з дітьми. І міг повертатися назад, а цих тіл уже не було", - додав очільник селищної військової адміністрації.
Він повідомив, що українські військові максимально берегли цивільних мешканців і не завдавали ударів, на відміну від росіян.
"Окупанти ховали свою техніку в городах людей, у будинках. Багато парканів знесено, видно сліди, як вони ховалися за мирним населенням. Це відбувалося кожного дня", - пояснив Тарас Думенко.
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