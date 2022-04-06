У Гостомелі понад 400 людей зникли безвісти, - військова адміністрація

Про це заявив очільник Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко, передає Громадське радіо.



"За 35 днів окупації у нас понад 400 зниклих безвісти. Підвали Гостомеля ми зараз оглядаємо спільно з ДСНС і працівниками патрульної поліції. У нас є близько 1200 мешканців, зв’язок із якими підтверджено і які інформують нас про місцезнаходження тих чи інших людей, які виїхали", - наголосив він.



Так, у Гостомелі окупанти вбили голову селища Юрія Прилипка разом із волонтерами Русланом Карпенком та Іваном Зорею, чиї тіла знайшли. Однак у населеному пункті відшукали не дуже багато загиблих.



"Далі в селах нашої громади були знайдені розстріляні тіла, вбиті мешканці. Також кілька мешканців нашої громади були знайдені в Бучі", - уточнив Тарас Думенко.



Очільник селищної військової адміністрації зауважив, що росіяни переміщували людей.



"У нас є підтверджені дані, що люди з Глібівки потрапляли в Гостомель, а потім з ними зникав зв’язок. Але потрібно розуміти, що окупанти також замітали сліди своїх злочинів", - заявив він.



За словами Тараса Думенка, є підтвердження, фотовідеофіксація загибелі мешканців, однак їхні тіла досі шукають.



"Ти міг рухатись у напрямку Гостомеля, і вздовж дороги стояли розстріляні автомобілі з тілами, включно з дітьми. І міг повертатися назад, а цих тіл уже не було", - додав очільник селищної військової адміністрації.



Він повідомив, що українські військові максимально берегли цивільних мешканців і не завдавали ударів, на відміну від росіян.



"Окупанти ховали свою техніку в городах людей, у будинках. Багато парканів знесено, видно сліди, як вони ховалися за мирним населенням. Це відбувалося кожного дня", - пояснив Тарас Думенко.

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