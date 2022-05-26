У Греції пожежа знищила 20 тонн речей, які подарували для українських біженців
У четвер, 26 травня, у складському приміщенні поблизу порту Пірей виникла пожежа. Там зберігали одяг та ковдри, які місцеві мешканці віддали для вимушено переміщених людей з України
Про це пише Alarabiya News.
"Люди щодня приходять сюди, щоб пожертвувати. Мені дуже шкода бачити, що пожертвування знищені", – сказав Джон Спаноліос, засновник групи допомоги.
Речник рятувальників повідомив, що пожежу ліквідовано, а причини встановлюються. Ніхто не травмувався. Координатор допомоги Ірина Бортник додала, що склад медикаментів та їжі не постраждав.
Видання додає, що Греція приймає понад 30 тис. біженців з України, у тому числі майже 8 тис. неповнолітніх.
- З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 6,5 млн українців вимушено виїхало за кордон.
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