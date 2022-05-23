З України після початку повномасштабної війни виїхали понад 6,5 млн людей, - ООН
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 6,5 млн українців вимушено виїхало за кордон
Про це повідомляє Управління Верховного комісара (УВКБ) ООН у справах біженців.
З України виїхала 6 552 971 людина.
Найчастіше українці виїжджають в:
- Польщу - понад 3,5 млн осіб,
- Румунію - понад 961 тисяча,
- Росію - понад 919 тисяч,
- Угорщину - понад 644 тисячі,
- Молдову - понад 471 тисяча,
- Словаччину - понад 442 тисячі,
- Білорусь - понад 27 тисяч.
Згідно з даними ООН, 8 млн українців стали внутрішніми переселенцями.
Залиште коментар
Читайте також:
Берлусконі заявив, що Європа повинна "переконати українців на умови Путіна"
Норвегія має ділитися з Україною своїми 100 млрд євро на рік, які вона заробляє завдяки розв'язаній Путіним війні, - Моравецький
Українські артилеристи показали, як прицільно знищили "піоном" російський паливозаправник і декілька бронемашин
Київ
+16°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
33.81
Купівля 33.81Продаж 35.57
-
EUR
Купівля 35.3Продаж 37.58
- Актуальне
- Важливе
2022, понедiлок
23 травня
17:45
Джо Байден написав текст номінації Зеленського в сотню найвпливовіших людей світу за версією Time
17:40
ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему: крадуть фінансові дані під прикриттям держдопомоги
17:31
Ексклюзив
Ринку пального України потрібні прямі довгострокові угоди з європейськими виробниками нафтопродуктів, - експерт з енергетичних питань Рябцев
16:52
Криворізька міськрада завищила в тендері вартість медичного обладнання на майже 1,4 млн грн, – БЕБ
16:50
Воєнний злочин віднині – друге ім'я Росії": Єрмак на Давоському форумі розповів історії дітей-жертв агресії РФ
16:48
Віцеканцлер Німеччини заявив про готовність підтримати рішення ЄС і запровадити нафтове ембарго проти РФ із поступками Угорщині
16:37
Ексклюзив
В Рамштайні розглянуть можливість залучити флоти НАТО для захисту кораблів у Чорному морі, - військовий експерт Згурець
16:05
Ексклюзив
Ймовірність нападу з Білорусі на Україну зростає: Путін шукає альтернативу загостренню в Придністров'ї, – військові експерти
15:46
Марку "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!" випустили у продаж: на головпоштамті Києва вишикувалася довжелезна черга
15:05
"Політично закопати Зеленського здатне хіба його власне оточення": журналіст Будерацький про заяви Медведчука щодо Порошенка
14:59
Активи РФ слід знайти і конфіскувати у фонд компенсацій постраждалим від війни, - Зеленський на Давоському форумі
14:14
"В людства має бути страховка від голоду": Зеленський запропонував створити організацію демократичних експортерів продовольства
14:06
Ексклюзив
Ворог планує зробити ривок на Півдні, щоб об’єднатися з Придністров’ям, - полковник Костенко
13:58
Зеленський запросив іноземний бізнес переходити з РФ до України і закликав долучатися до відбудови міст і галузей
13:10
Російського військового Шишимаріна засудили до довічного ув'язнення за вбивство мирного жителя