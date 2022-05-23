З України після початку повномасштабної війни виїхали понад 6,5 млн людей, - ООН

Про це повідомляє Управління Верховного комісара (УВКБ) ООН у справах біженців.

З України виїхала 6 552 971 людина.

Найчастіше українці виїжджають в:

Польщу - понад 3,5 млн осіб,

Румунію - понад 961 тисяча,

Росію - понад 919 тисяч,

Угорщину - понад 644 тисячі,

Молдову - понад 471 тисяча,

Словаччину - понад 442 тисячі,

Білорусь - понад 27 тисяч.

Згідно з даними ООН, 8 млн українців стали внутрішніми переселенцями.