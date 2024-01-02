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У грудні в Україні зафіксували 10 злочинів проти медіа, які скоїла Росія

2 січня, 2024 вiвторок
13:24
Суспільство

У грудні Інститут масової інформації зафіксував в Україні 19 випадків порушення свободи слова, більшість – з вини Росії

Про це повідомила пресслужба ІМІ.

Так, 10 злочинів скоїла Росія. Серед них – поранення журналістів, погрози, кібератаки, обстріли, внаслідок яких знищено офіси медіа та зникло українське мовлення, блокування інтернет-доступу до медіа, а також закриття медіа через російсько-українську війну.

Зокрема повідомляється про поранення фотографки Влади Ліберової, яка з чоловіком їхала в бік Авдіївки Донецької області. Також у Харкові внаслідок обстрілу 30 грудня дістали поранення українська перекладачка німецького телеканалу ZDF, а також громадянин Великої Британії, який є радником із безпеки команди журналістів німецького медіа.

Фото: imi.org.ua

 

"Водночас ІМІ зафіксував дев’ять порушень свободи слова, за які відповідальні громадяни України. Це випадки перешкоджання, погроз, обмеження доступу до публічної інформації, непрямий тиск та кіберзлочини", - йдеться у повідомленні.

  • Минулого року журналіст німецького видання Bild Бйорн Штрітцель дістав поранення під час роботи на передовій в Україні.
Україна
Росія
журналісти
Війна з Росією
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