Журналіст німецького Bild отримав поранення на Донеччині

Про це у Twitter написали головред Bild Йоганнес Бое, а також сам Штрітцель. Інформує "Європейська правда".

За словами Бое, кореспондент отримав осколкове поранення. "Він у безпеці (наскільки це можливо), й травма не надто серйозна. Та це нагадування всіх труднощів, яких зазнають журналісти в Україні, щоб розповісти правду", – додав він.

Сам Штрітцель написав, що отримав рану на лобі, найімовірніше, через уламок скла, коли вечеряв – припускає, що це сталось через падіння ракети неподалік.

"Ціллю, швидше за все, був залізничний вокзал, розташований за рогом, хоча я ще не бачив жодного великого удару на місці падіння, як можна було б очікувати від ракет з великою боєголовкою. Місце перебуває поза зоною досяжності російської артилерії та "Ураганів", тому також можливо, що це був БПЛА", – зазначив журналіст.

Штрітцель не уточнив, де саме перебуває, та з його сторінки у Twitter випливає, що він працював в останні дні в районі Бахмута і Соледара, де нині відбуваються одні з найзапекліших боїв проти російських військ.

Нагадаємо, 20 грудня на Херсонщині росіяни обстріляли італійських журналістів у авто з позначкою преси. За словами журналістів, по їхньому автомобілю цілили навмисне, але їм вдалося втекти. Проте один з них отримав незначне пошкодження.

А 31 грудня під час атаки на Київ поранення отримав японський журналіст.

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