Про це повідомило видання ANSA.

Зокрема, за словами журналістів, по їхньому автомобілю цілили навмисне, але їм вдалося втекти. При цьому один снаряд пошкодив машину.

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"Я втратив трохи крові, але рана незначна. Якби я відчинив дверцята, то втратив би ногу або ще гірше. На автомобілі чітко позначено, що в ньому були журналісти. Напад на нас, зважаючи на місце, був навмисним. Вогонь вівся з того берега Дніпра, де стоїть російська армія", — сказав Локателлі.

26 березня військовий журналіст Андрій Цаплієнко отримав поранення на Чернігівщині, разом з ним у обстріляній колоні перебували багато цивільних осіб та іноземні журналісти з англомовного каналу TRT World з Туреччини.