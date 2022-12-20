На Херсонщині росіяни обстріляли італійських журналістів у авто з позначкою преси, є поранений
Італійські журналісти Клаудіо Локателлі та Нікколо Челесті заявили, що потрапили у Херсоні під обстріл російськими військами
Про це повідомило видання ANSA.
Зокрема, за словами журналістів, по їхньому автомобілю цілили навмисне, але їм вдалося втекти. При цьому один снаряд пошкодив машину.
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"Я втратив трохи крові, але рана незначна. Якби я відчинив дверцята, то втратив би ногу або ще гірше. На автомобілі чітко позначено, що в ньому були журналісти. Напад на нас, зважаючи на місце, був навмисним. Вогонь вівся з того берега Дніпра, де стоїть російська армія", — сказав Локателлі.
- 26 березня військовий журналіст Андрій Цаплієнко отримав поранення на Чернігівщині, разом з ним у обстріляній колоні перебували багато цивільних осіб та іноземні журналісти з англомовного каналу TRT World з Туреччини.
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