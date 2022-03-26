Військовий журналіст Андрій Цаплієнко отримав поранення на Чернігівщині
Разом з ним у обстріляній колоні перебували багато цивільних осіб та іноземні журналісти з англомовного каналу TRT World з Туреччини
Про це він повідомив у Facebook, інформує Еспресо.TV.
"Дострибався. Маю невеличке осколкове. Лікар пообіцяв, що до перемоги заживе", - йдеться в повідомленні.
Як зазначає видання 1+1, для якого виконував редакційне завдання репортер, в обстріляній колоні також перебували іноземні журналісти з англомовного каналу TRT World (Туреччина). Вони фіксували проведення гуманітарного коридору для евакуації мирних жителів у безпечну зону.
"Це сталося вчора, 25 березня, близько 16:50 під час обстрілу гуманітарного коридору до Чернігова. Там перебувало багато цивільних людей та автомобілів, які чекали на дозвіл, аби переправитися до Чернігова або забрати своїх рідних звідти", - зазначив Цаплієнко.
За його словами, обстріл почався через 15 хвилин після того, як безпілотник зафіксував скупчення людей.
Спочатку росіяни стріляти зі "Смерчу", потім з артилерії калібром 122 мм, далі підключився міномет, а на фінальному етапі – танк. Тривав обстріл щонайменше 1,5 години.
Знімальна група каналу TRT World була поруч із Цаплієнком. "Попри те, що колеги - досвідчені військові журналісти, вони були шоковані, адже вперше опинилися під таким потужним артилерійським обстрілом. Так само, як шоковані жорстокістю російських військових у ставленні до мирного населення", - додав він.
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