Унаслідок повномасштабної війни в Україні загинуло щонайменше 43 медійники

Про це повідомляє Національна спілка журналістів України (НСЖУ).

За інформацією НСЖУ, а також даними Офісу генпрокурора та Міністерства культури України, серед 43 медійників загинуло вісім журналістів, які виконували свої професійні обов'язки. Також серед загиблих є 13 медійників, які стали цивільними жертвами, та 22 представники ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України.

Зважаючи на це Міжнародна федерація журналістів, до якої входить і НСЖУ, закликала уряди, журналістів і медіагрупи всього світу підтримати схвалення нової Міжнародної Конвенції про безпеку та незалежність журналістів та інших медіапрофесіоналів.

Зазначають, що Конвенція необхідна, адже журналісти щодня стикаються із загрозами їхньому життю. Вони залишаються безкарними та призводять до загибелі медійників. Ці загрози посилюються під час війни, зокрема на фронтових територіях.

"Журналісти – важливі! Важливі тому, що важлива правда, яка без журналістів і ЗМІ залишається прихованою від людей. Право на журналістську професію має бути забезпечене навіть під час війни!" - наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Зазначають, що у проєкті Конвенції окремий розділ присвячено правам медійників, які висвітлюють війни та військові конфлікти. Зокрема наголошують, що держави-учасниці збройного конфлікту мають поважати професійну незалежність і права журналістів та інших працівників ЗМІ та робити все можливе, щоб журналісти та інші представники ЗМІ могли спокійно виконувати свою роботу без неправомірного втручання третіх сторін.