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У Індонезії через безлади на футбольному матчі загинуло 129 людей

2 жовтня, 2022 неділя
09:36
Світ Індонезія, безлади на футбольному матчі

Внаслідок заворушень під час футбольного матчу в Індонезії загинуло 129 людей

Про це повідомляє The Guardian

Заворушення почалися після матчу між клубами "Арема" та "Персебая Сурабая". Фанати обох команд вибігли на поле, між ними почалася бійка. Поліція застосувала сльозогінний газ. В результаті на стадіоні почалися паніка та тиснява.

Внаслідок заворушень у місті Маланзі щонайменше 129 людей загинули, та 180 отримали поранення. Серед загиблих - двоє полісменів. 

Голова управління охорони здоров'я Маланги заявив, що причинами загибелі стали хаос, велике скупчення людей та тиснява. За його словами, загинули понад 120 людей, кількість постраждалих ще уточнюється, всі вони направлені до міських лікарень.

 

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Спорт
Кримінал
футбол
Індонезія
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