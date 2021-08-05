У iPhone 13 не буде роз'єму для підзарядки: з'явились нові фото
Згідно з фотографіями ймовірного iPhone 13 Pro, можливо, старша версія нової лінійки не матиме роз'єму для підзарядки
Про це повідомляє Techytronics.
Наразі невідомо, чи це справжні фотографії новенького iPhone 13 Pro, або ж його макету, однак користувачі помітили те, що в смартфоні відсутній роз'єм для підзарядки.
Згідно з опублікованими кадрами, Apple вирішила позбутися від Ligthning роз’ємів, натомість залишивши в телефоні магнітні контакти для бездротової підзарядки. Найімовірніше те, що компанія планує повністю перевести флагман на використання магнітної зарядки MagSafe.
Також, відповідно до інших джерел, відомо, що Apple додала до iPhone 13 дещо зменшений виріз екрану, аби розташувати в ньому фронтальну камеру й інші датчики, які необхідні для функціонування Face ID.
Нагадаємо, що презентацію нової лінійки Apple варто очікувати вже у вересні поточного року.
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