У Ірпені відкрили модульне містечко для 352 мешканців, які втратили дах над головою

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Макрушин.

"Сьогодні разом із послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцкі, міністром розвитку громад та територій України Олексієм Чернишовим, головою КОВА Олексієм Кулебою, головою Інвестради Ірпеня Володимиром Карплюком ми запустили в повноцінну роботу модульне містечко "Дубки". Модульні конструкції ми безкоштовно отримали від Уряду Польщі за домовленостями з міністерством розвитку громад та територій України. А от до облаштування благоустрою, створення комфортного затишного простору для наших ірпінців долучилося дуже багато людей, зокрема наші комунальні служби, які виконали левову частку робіт, й благодійники, яким я дуже-дуже дякую", - написав Олександр Макрушин.

Зазначається, що модульне містечко "Дубки" складається із 88 чотиримісних житлових модулів. 55 із них – вже заселені.

"В них облаштувалися сім’ї наших медиків, освітян та військовослужбовців, які залишилися без житла. Також на території містечка є бібліотека, невеликий спортзал, дитяча ігрова кімната, кімната для відпочинку та зона для прання і прасування. До речі, мешканцям "Дубків" не доведеться самим куховарити, адже для них готуватиме смачні гарячі страви команда World Central Kitchen. За що я їм теж щиро вдячний!", - додав Макрушин.

Міський голова також відзначив, що урядовці вже почали роботи над облаштуванням ще одного такого ж модульного містечка на території санаторію "Дубки".

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