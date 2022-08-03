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Головна війна з Росією У ISW назвали російські області, які формують добровольчі батальйони для війни в Україні

У ISW назвали російські області, які формують добровольчі батальйони для війни в Україні

3 серпня, 2022 середа
06:09
війна з Росією окупанти

У Росії чотири області формують добровольчі батальйони для війни в Україні. Це Новосибірська, Саратовська, Ульяновська і Курганська

Про це передає Інститут вивчення війни - ISW.

"Ймовірно, російські війська вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої території Донецької області, а не чекати, поки українські війська відступлять з оборонних позицій", - йдеться в повідомленні.

Експерти кажуть, що, судячи із заяв і занепокоєння міноборони РФ, удари українців з HIMARS "деморалізують російських військовослужбовців".

"Російська Федерація формує нові добровольчі батальйони в Новосибірській, Саратовській, Ульяновській і Курганській областях, а також змінюють терміни виплати грошової компенсації", - йдеться в повідомленні ISW.

У свою чергу, посилаючись на зібрані дані, аналітики наголошують, що Україна не володіє достовірними даними щодо загиблих і поранених під час вибуху в колонії Оленівки на окупованій Донеччині.

Інші ключові висновки експертів

  • Російські війська вели безуспішні наступальні дії на північний схід і північний захід від Харкова

  • Окупанти здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов’янська та на схід від Сіверська

  • Ворожі війська досягли незначних успіхів на південний схід від Бахмута та продовжили наступальні операції на північний схід і південний схід від Бахмута

  • Російські війська поступово наступали навколо Авдіївки та продовжують спроби просування на південний захід від Авдіївки

  • Російські війська розпочали два штурми на півночі Херсонської області та продовжують передислокацію військ на південну вісь

  • Українське цивільне населення продовжує чинити опір російській окупації актами громадянської непокори та партизанським саботажем, оскільки кремль розглядає довгострокові методи контролю населення в окупованій Україні

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Україна
Росія
Харків
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Авдіївка
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Військові новини
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