Про це передає Інститут вивчення війни - ISW.

"Ймовірно, російські війська вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої території Донецької області, а не чекати, поки українські війська відступлять з оборонних позицій", - йдеться в повідомленні.

Експерти кажуть, що, судячи із заяв і занепокоєння міноборони РФ, удари українців з HIMARS "деморалізують російських військовослужбовців".

"Російська Федерація формує нові добровольчі батальйони в Новосибірській, Саратовській, Ульяновській і Курганській областях, а також змінюють терміни виплати грошової компенсації", - йдеться в повідомленні ISW.

У свою чергу, посилаючись на зібрані дані, аналітики наголошують, що Україна не володіє достовірними даними щодо загиблих і поранених під час вибуху в колонії Оленівки на окупованій Донеччині.

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