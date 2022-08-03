У ISW назвали російські області, які формують добровольчі батальйони для війни в Україні
У Росії чотири області формують добровольчі батальйони для війни в Україні. Це Новосибірська, Саратовська, Ульяновська і Курганська
Про це передає Інститут вивчення війни - ISW.
"Ймовірно, російські війська вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої території Донецької області, а не чекати, поки українські війська відступлять з оборонних позицій", - йдеться в повідомленні.
Експерти кажуть, що, судячи із заяв і занепокоєння міноборони РФ, удари українців з HIMARS "деморалізують російських військовослужбовців".
"Російська Федерація формує нові добровольчі батальйони в Новосибірській, Саратовській, Ульяновській і Курганській областях, а також змінюють терміни виплати грошової компенсації", - йдеться в повідомленні ISW.
У свою чергу, посилаючись на зібрані дані, аналітики наголошують, що Україна не володіє достовірними даними щодо загиблих і поранених під час вибуху в колонії Оленівки на окупованій Донеччині.
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