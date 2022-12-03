У ISW з'ясували, яких поступок вимагає РФ для початку мирних переговорів
Росія продовжує висувати умови про капітуляцію України, що свідчить про незацікавленість Кремля у досягнення миру на справедливих умовах
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Американські аналітики звертають увагу, що Росія прагне, аби Захід відчув необхідність йти на проступки та сів за стіл переговорів щодо війни в Україні.
Зокрема, 2 грудня російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, в якому хибно стверджував, що фінансова та військова допомога Україні створює ситуацію, за якої Київ категорично відкидає переговори. Шольц у відповідь заявив, що переговори можуть розпочатися лише за умови виведення військ РФ з України.
Ця розмова збіглася з ініціативою президента США Джо Байдена, який у 1 грудня заявив, що готовий говорити з Володимиром Путіним, якщо той шукатиме спосіб покласти край війні. Речник Кремля Дмитро Пєсков почув у словах американського лідера пропозицію про виведення військ і відкинув її. А ще раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров наполягав, що Захід має виявити готовність обговорити документи, запропоновані Москвою у грудні 2021 року(про "гарантії безпеки".
ISW раніше оцінювала риторику Путіна як вказівку на те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною та зберігає максималістські цілі війни. Те, що Путін, а також Пєсков і Лавров повернулися до теми переговорів, експерти пояснюють бажанням створити у Заходу уявлення про те, що Росію треба схиляти до переговорів.
"Кремль, ймовірно, має намір створити ситуацію, за якої Захід пропонуватиме поступки в надії переконати РФ вступити в переговори, не вимагаючи замість значних попередніх поступок від Росії. Заяви Путіна, Лаврова та Пєскова наголошують, якими можуть бути деякі з бажаних превентивних поступок: скорочення фінансової та військової допомоги Україні, визнання анексії Росією українських територій та обмеження військової присутності НАТО в Європі”, - констатували в ISW.
В Інституті вивчення війни підсумували, що Москві було б вигідно підписати тимчасову мирну угоду, щоб отримати паузу в бойових діях. Однак Путін не виявляє особливого інтересу до такого припинення вогню. Кремль продовжує висувати вимоги, рівнозначні повній капітуляції Заходу, натякаючи, що Путін, як і раніше, нібито зосереджений на досягненні військової перемоги. А для отримання превентивних поступок Росія намагається використати серію ударів по українській інфраструктурі та пов'язану з нею гуманітарну ситуацію.
- 2 грудня Шольц у розмові з Путіним закликав його вивести війська з України.
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