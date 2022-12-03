Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу, що Росія прагне, аби Захід відчув необхідність йти на проступки та сів за стіл переговорів щодо війни в Україні.

Зокрема, 2 грудня російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, в якому хибно стверджував, що фінансова та військова допомога Україні створює ситуацію, за якої Київ категорично відкидає переговори. Шольц у відповідь заявив, що переговори можуть розпочатися лише за умови виведення військ РФ з України.

Ця розмова збіглася з ініціативою президента США Джо Байдена, який у 1 грудня заявив, що готовий говорити з Володимиром Путіним, якщо той шукатиме спосіб покласти край війні. Речник Кремля Дмитро Пєсков почув у словах американського лідера пропозицію про виведення військ і відкинув її. А ще раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров наполягав, що Захід має виявити готовність обговорити документи, запропоновані Москвою у грудні 2021 року(про "гарантії безпеки".

ISW раніше оцінювала риторику Путіна як вказівку на те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною та зберігає максималістські цілі війни. Те, що Путін, а також Пєсков і Лавров повернулися до теми переговорів, експерти пояснюють бажанням створити у Заходу уявлення про те, що Росію треба схиляти до переговорів.

"Кремль, ймовірно, має намір створити ситуацію, за якої Захід пропонуватиме поступки в надії переконати РФ вступити в переговори, не вимагаючи замість значних попередніх поступок від Росії. Заяви Путіна, Лаврова та Пєскова наголошують, якими можуть бути деякі з бажаних превентивних поступок: скорочення фінансової та військової допомоги Україні, визнання анексії Росією українських територій та обмеження військової присутності НАТО в Європі”, - констатували в ISW.

В Інституті вивчення війни підсумували, що Москві було б вигідно підписати тимчасову мирну угоду, щоб отримати паузу в бойових діях. Однак Путін не виявляє особливого інтересу до такого припинення вогню. Кремль продовжує висувати вимоги, рівнозначні повній капітуляції Заходу, натякаючи, що Путін, як і раніше, нібито зосереджений на досягненні військової перемоги. А для отримання превентивних поступок Росія намагається використати серію ударів по українській інфраструктурі та пов'язану з нею гуманітарну ситуацію.

2 грудня Шольц у розмові з Путіним закликав його вивести війська з України.

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