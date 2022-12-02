Шольц у розмові з Путіним закликав його вивести війська з України

Про це повідомляється на сайті глави німецького уряду.

"Годинна розмова була присвячена загарбницькій війні Росії проти України та її наслідкам", - йдеться у повідомленні.

Канцлер засудив російські авіаудари по цивільній інфраструктурі в Україні та наголосив на рішучості Німеччини підтримувати Україну в забезпеченні її обороноспроможності.

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Шольц також закликав президента країни-агресора якомога швидше досягти дипломатичного рішення, "включно з виведенням російських військ".

Також повідомляється, що під час розмови йшлося також про світову продовольчу безпеку. Канцлер і президент РФ відзначили важливу роль нещодавно оновленої Угоди щодо зерна під егідою ООН.

Станом на 2 грудня відомо, що Німеччина планує передати Україні ще сім зенітних установок Gepard, уряд країни сподівається, що потім можна буде поставити додаткові боєприпаси для зенітних систем.

Стало відомо, що Збройні сили Німеччини збільшать свою присутність у східних країнах НАТО, також країна прагне посилити захист територій країн-членів Альянсу.

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