Шольц у розмові з Путіним закликав його вивести війська з України
Канцлер ФРН Олаф Шольц провів у п’ятницю, 2 грудня, телефонну розмову з президентом РФ, під час якої засудив обстріли цивільної інфраструктури в Україні
Про це повідомляється на сайті глави німецького уряду.
"Годинна розмова була присвячена загарбницькій війні Росії проти України та її наслідкам", - йдеться у повідомленні.
Канцлер засудив російські авіаудари по цивільній інфраструктурі в Україні та наголосив на рішучості Німеччини підтримувати Україну в забезпеченні її обороноспроможності.
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Шольц також закликав президента країни-агресора якомога швидше досягти дипломатичного рішення, "включно з виведенням російських військ".
Також повідомляється, що під час розмови йшлося також про світову продовольчу безпеку. Канцлер і президент РФ відзначили важливу роль нещодавно оновленої Угоди щодо зерна під егідою ООН.
- Станом на 2 грудня відомо, що Німеччина планує передати Україні ще сім зенітних установок Gepard, уряд країни сподівається, що потім можна буде поставити додаткові боєприпаси для зенітних систем.
- Стало відомо, що Збройні сили Німеччини збільшать свою присутність у східних країнах НАТО, також країна прагне посилити захист територій країн-членів Альянсу.
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