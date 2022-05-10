У Ізюмі з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла 44 жителів, - ОДА
На Харківщині в місті Ізюм з-під завалів розбомбленої окупантами багатоповерхівки дістали тіла понад 40 місцевих жителів
Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Стало відомо, що у тимчасово окупованому Ізюмі з-під завалів п’ятиповерхового будинку, який окупанти розбомбили ще на початку березня, дістали тіла 44 місцевих жителів.
"Це черговий жахливий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення! Ми фіксуємо кожен, і за кожен вони заплатять!" - коментує очільник ОДА.
- Нацполіція виявила на виїзді з Харкова тіла 3 розстріляних окупантами громадян України.
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