У Ізюмі з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла 44 жителів, - ОДА

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Стало відомо, що у тимчасово окупованому Ізюмі з-під завалів п’ятиповерхового будинку, який окупанти розбомбили ще на початку березня, дістали тіла 44 місцевих жителів.

"Це черговий жахливий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення! Ми фіксуємо кожен, і за кожен вони заплатять!" - коментує очільник ОДА.

Нацполіція виявила на виїзді з Харкова тіла 3 розстріляних окупантами громадян України.

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