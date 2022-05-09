На виїзді з Харкова знайшли тіла українців, розстріляних окупантами, - Нацполіція
Правоохоронці виявили на виїзді з Харкова в напрямку Циркунів тіла трьох розстріляних окупантами громадян України
Про це повідомив у Facebook заступник очільника Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
Крім того, поліцейські знайшли залишки тіл двох окупантів.
"Виїзд з Харкова в напрямку Циркунів. Ще у перший день війни Збройними Силами України тут було зупинено ворога. Розбито декілька одиниць техніки, вбито рашистських солдатів. Довгий час ця територія знаходилися під постійними обстрілами. Тепер вона звільнена. Слідчо-оперативна група нарешті може провести огляд місця події. Виявлено залишки тіл двох військових РФ та, нажаль, трьох наших громадян, які були розстріляні рашистами", - написав Болвінов.
Поліцейський зазначив, що одного з українців було поховано попри небезпеку, пов'язану з обстрілами цієї місцевості.
- Раніше Збройні Сили України в результаті контрнаступу в Харківської області відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та над частиною села Черкаські Тишки.
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