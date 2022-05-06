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Головна війна з Росією ЗСУ звільнили населені пункти на Харківщині: Олександрівку, Федорівку, Українку, Шестаково, Перемогу та частину села Черкаські Тишки

ЗСУ звільнили населені пункти на Харківщині: Олександрівку, Федорівку, Українку, Шестаково, Перемогу та частину села Черкаські Тишки

6 травня, 2022 п'ятниця
19:08
війна з Росією Українська армія ЗСУ

В результаті контрнаступу ЗСУ відновили контроль над населеними пунктами Харківської області: Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки

Оперативну інформацію Генштаб ЗСУ поширив у facebook.

"Противник блокує окремі віддалені населені пункти Харківської області, здійснює систематичні обстріли високої інтенсивності, у тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню, по районах зосередження наших військ. Також, ворог вів наступ у напрямку населеного пункту Нова Дмитрівка, успіху не мав. За результатами наступу підрозділами Сил оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки", - йдеться у звіті ЗСУ.

Найбільша активність окупантів продовжує спостерігатися на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Білорусь продовжує виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

У Білорусі залишаються підрозділи збройних сил РФ. На території РБ знаходяться до восьми пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер-М” та до шести літаків різних модифікацій, що можуть залучатись до нанесення авіаційних та ракетних ударів по території України.

Окремі підрозділи збройних сил РФ продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-російського кордону в Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Поблизу пунктів перетину кордону проведено інженерне обладнання позицій.

За наявною інформацією, у населеному пункті Клинці Брянської області підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу проводять бойове злагодження з метою подальшої участі у бойових діях на території України.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує нарощування угруповання військ. З району населеного пункту Уразово Бєлгородської області на територію України здійснює переміщення підрозділів зі складу Східного військового округу.

На Донецькому і Таврійському напрямках з метою сковування дій наших підрозділів противник здійснює обстріли уздовж всієї лінії зіткнення. Продовжує нанесення авіаційних та ракетно-бомбових ударів.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку населеного пункту Шандриголове.

На Сєвєродонецькому напрямку противник намагався встановити контроль над населеними пунктами Рубіжне та Воєводівка, успіху не мав. На Попаснянському напрямку проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Нижнє.

На Авдієвському та Курахівському напрямках обмежився обстрілами позицій підрозділів Сил оборони України.

В місті Маріуполь противник основні зусилля зосереджував на блокуванні та ураженні підрозділів українських захисників в районі “Азовсталь”.

Окупанти провели розвідку боєм у напрямку населеного пункту Пречистівка, успіху не мали, відступили. 

На Південнобузькому напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, наносив вогневе ураження по позиціях наших військ в окремих районах. Зосереджував зусилля на утриманні зайнятих рубежів, поповненні боєприпасів та інженерному обладнанні позицій. 

На Бессарабському напрямку РФ продовжує провокувати напруженість у Придністровському регіоні Молдови. Особовий склад оперативної групи російських військ перебуває у бойовій готовності “Повна”.

Противник продовжує нести суттєві втрати у особовому складі та техніці. За наявною інформацією, у психіатричній лікарні населеного пункту Малотокмацький Ростовської області, що частково передана в користування збройним силам РФ, перебуває до 800 поранених та до 200 тіл загиблих військовослужбовців противника.

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