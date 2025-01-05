Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує потепління в Україні з наступного тижня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, вже 6 січня температура повітря підвищиться до +1...+5 °C, а у вівторок очікується +5...+12 °C.

Тепла повітряна маса буде вологою, проходитимуть атмосферні фронти. Також можливий мокрий сніг з переходом у дощ.

Вітер передбачається південних напрямків, рвучкий, часом сильний.

Погода у столиці

У Києві у понеділок очікується потепління до +2 °C, у вівторок вже буде +7 °C.

Також можливий поривчатий вітер південно-західного напрямку і мокрий сніг з переходом у дощ.