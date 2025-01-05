Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує потепління в Україні з наступного тижня
Новий синоптичний тиждень в Україні буде теплим. Вже з понеділка, 6 січня, у більшості регіонів очікується підвищення температури повітря
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Так, вже 6 січня температура повітря підвищиться до +1...+5 °C, а у вівторок очікується +5...+12 °C.
Тепла повітряна маса буде вологою, проходитимуть атмосферні фронти. Також можливий мокрий сніг з переходом у дощ.
Вітер передбачається південних напрямків, рвучкий, часом сильний.
Погода у столиці
У Києві у понеділок очікується потепління до +2 °C, у вівторок вже буде +7 °C.
Також можливий поривчатий вітер південно-західного напрямку і мокрий сніг з переходом у дощ.
- Як прогнозувалося раніше, упродовж цих вихідних посилилося похолодання в Україні. У суботу практично на всій території країни спостерігалися опади.
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