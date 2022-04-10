У Каліфорнії художники намалювали картини з соняшниками, щоб зібрати гроші для біженців з України
Художники міста Ескондідо, що у Каліфорнії, намалювали соняшники та пожертвували картини. Гроші, зібрані з продажу 18 картин, скерують для організації World Central Kitchen, яка годує біженців у Польщі, Румунії, Молдові та Угорщині
Про це пише San Diego Union-Tribune.
Як повідомляє видання, впродовж останніх тижнів соняшник став набагато більше, ніж національною квіткою. Він став символом миру, надії та стійкості українського народу після того, як Росія почала війну 24 лютого. В Ескондідо вісімнадцять художників створили картини з соняшниками. Наразі картини можна побачити на виставці у галереї міста.
Експозиція "Соняшники для України" відкрилась в суботу і триватиме до 30 квітня. Метою є збір грошей для народу України. Художники пожертвували свої роботи, і всі кошти, отримані від продажу цих 18 картин, підуть до World Central Kitchen, міжнародної організації боротьби з голодом, яка зараз забезпечує 300 тисяч гарячих страв в день для біженців у сусідніх з Україною державах та жителям нещодавно звільнених міст.
Член асоціації художників Байрон Марлер, який намалював одне з полотен і координує виставку, сказав, що він сподівається зібрати 2 тисячі доларів від продажу картин. Чоловік додав, що знає, що це не так багато грошей, але виставка спрямована на підвищення обізнаності про ситуацію в Україні. Брошура, яку він створив для шоу, надасть інформацію про багато інших способів допомоги людям.
"Це прикро, коли дивишся новини й бачиш руйнування. Ми хотіли б зробити більше, ніж те, що ми робимо, але це хоча б щось. Насправді одна художниця сказала, що буде пишатися, якщо її картину виставлять і продадуть, щоб підтримати цю справу", – сказав Марлер.
Мистецька асоціація Ескондідо заснована в 1956 році, зараз налічує близько 130 художників, з яких близько 40 активно створюють і виставляють свої роботи. Щороку асоціація проводить 12 щомісячних виставок у своїй галереї художників на Гранд-авеню.
- Нагадаємо, Замок Геделон і Сен-Фаржо у Франції стали притулком для понад 30 біженців, які рятувалися від війни в Україні.
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