У Каліфорнії зіткнулися два пожежні гелікоптери: загинуло троє людей
Увечері неділі, 6 липня, на півдні штату Каліфорнія під час гасіння пожежі зіткнулися два гвинтокрили, внаслідок чого загинули три людини
Про це повідомляє CNN з посиланням на місцевих чиновників.
Зазначається, що зіткнення двох гелікоптерів сталося у південній каліфорнійській громаді Кабазон.
За даними офіційних осіб, перший гелікоптер зміг безпечно приземлитися поблизу, а другий розбився. Усі троє членів екіпажу загинули. Серед жертв були пілот, який працював за контрактом, начальник відділу Пожежної служби Південного регіону CalFire і її капітан.
За словами керівника регіону, гелікоптери були серед шести літаків, які гасили пожежу на Бродвеї. Бродвейська пожежа охопила близько трьох гектарів. Невдовзі після 7 години вечора прямий темп поширення був зупинений.
Друга пожежа площею чотири гектари спалахнула внаслідок аварії вертольота, але її згодом загасили.
Згідно з даними CalFire, ця смерть стала першою за сезон пожеж у 2023 році в Каліфорнії.
За словами керівника CalFire Девіда Фулчера, аварію розслідуватиме Національна рада з безпеки на транспорті.
- Також 25 липня на одному з найбільших грецьких островів Евбея в Егейському морі під час гасіння масштабних лісових пожеж, спричинених аномальною спекою, впав літак. Обидва пілоти загинули.
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