У Каліфорнії зіткнулися два пожежні гелікоптери: загинуло троє людей

Про це повідомляє CNN з посиланням на місцевих чиновників.

Зазначається, що зіткнення двох гелікоптерів сталося у південній каліфорнійській громаді Кабазон.

За даними офіційних осіб, перший гелікоптер зміг безпечно приземлитися поблизу, а другий розбився. Усі троє членів екіпажу загинули. Серед жертв були пілот, який працював за контрактом, начальник відділу Пожежної служби Південного регіону CalFire і її капітан.

За словами керівника регіону, гелікоптери були серед шести літаків, які гасили пожежу на Бродвеї. Бродвейська пожежа охопила близько трьох гектарів. Невдовзі після 7 години вечора прямий темп поширення був зупинений.

Друга пожежа площею чотири гектари спалахнула внаслідок аварії вертольота, але її згодом загасили.

Згідно з даними CalFire, ця смерть стала першою за сезон пожеж у 2023 році в Каліфорнії.



За словами керівника CalFire Девіда Фулчера, аварію розслідуватиме Національна рада з безпеки на транспорті.