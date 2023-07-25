Про це повідомляє Kathimerini.

Зазначається, що падіння сталося близько 15:00 25 липня у грецькому місті Карист на півдні Евбеї.

За даними місцевих ЗМІ, літак, який розбився, належить авіакомпанії Canadair. За попередньою інформацією, на його борту під час авіакатастрофи перебували двоє льотчиків.

Нині триває пошуково-рятувальна операція із залученням гелікоптерів.

У соцмережах поширилися кадри моменту падіння літака.