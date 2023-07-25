У Греції впав літак, який гасив лісові пожежі
На одному з найбільших грецьких островів Евбея в Егейському морі під час гасіння масштабних лісових пожеж, спричинених аномальною спекою, впав літак
Про це повідомляє Kathimerini.
Зазначається, що падіння сталося близько 15:00 25 липня у грецькому місті Карист на півдні Евбеї.
За даними місцевих ЗМІ, літак, який розбився, належить авіакомпанії Canadair. За попередньою інформацією, на його борту під час авіакатастрофи перебували двоє льотчиків.
Нині триває пошуково-рятувальна операція із залученням гелікоптерів.
У соцмережах поширилися кадри моменту падіння літака.
- 23 липня повідомлялося, що на острові Родос у Греції через рекордну спеку по всій Європі вирують лісові пожежі. Близько 3,5 тис. людей евакуювалися з будинків і готелів.
- Того ж дня у грецькому місті Гітейо зареєстрували найвищий показник температури повітря за весь час. Новий температурний рекорд становить +46,4 °C.
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