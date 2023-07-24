Про це інформує Ekathimerini.

Національна обсерваторія Афін у неділю за допомогою автоматичних метеорологічних станцій зареєструвала новий максимальний температурний рекорд.

Зазначається, що у грецькому місті Гітейо, яке розташоване у регіоні Пелопоннес, абсолютна максимальна температура досягла позначки 46°.

"Це встановило новий рекорд найвищої температури, який коли-небудь реєструвався в Греції з початку вимірювання в 2006 році", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про аномальну спеку у світі

На кінець квітня в Іспанії зафіксували температурний рекорд: у деяких регіонах повітря вже прогрілося до 38,8 ℃. Екстремальна спека у квітні 2023 року торкнулася також сусідніх Марокко, Алжиру та Португалії.

19 червня повідомлялось, що через сильну спеку в індійських штатах Уттар-Прадеш і Біхар за останні три дні загинули 98 людей, ще 400 перебувають у лікарні.

У кінці червня стало відомо, що у США кілька тижнів тримається рекордна температура повітря, яка сягає 50 градусів, на півдні Техасу відомо про загибель двох людей.

19 липня німецькі лікарі закликали запровадити сієсту, або полуденний сон, як спосіб боротьби з підвищенням літньої температури, що перешкоджає продуктивності праці.

Майже цілий липень у Європі спостерігається рекордно висока температура - Італія оголосила червоний рівень тривоги для 16 міст.

Вчені пояснили, чому 2023 рік став таким спекотним і попередили, що ці рекордні температури погіршаться, навіть якщо людство різко скоротить викиди газу, які нагрівають планету.