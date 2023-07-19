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Експерти пояснили, чому 2023 рік став найспекотнішим з початку спостережень

19 липня, 2023 середа
13:44
Наука Спека у Києві

Вчені пояснили, чому 2023 рік став таким спекотним і попередили, що ці рекордні температури погіршаться, навіть якщо людство різко скоротить викиди газу, які нагрівають планету

Про це пише Science alert.

За словами вчених, людська діяльність впливає на зміну клімату, що може призвести до посилення природних погодніх явищ. Зокрема, це може викликати серії хвиль спеки, які охоплюють такі континенти, як Азія, Європа та Північна Америка. Прогнозується, що 2023 рік може стати найспекотнішим від початку дослідження клімату.

Ель-Ніньо

Зазначається, що після надзвичайно спекотного літа у 2022 році, цього сезону повернулось явище тепління Тихого океану, відоме як Ель-Ніньо. Це природне явище впливає на підігрів океанічних вод.

"Це, можливо, додало деяку додаткову теплоту до Північно-Атлантичного океану, хоча, оскільки подія Ель-Ніньо тільки починається, це, ймовірно, є лише невеликою часткою впливу", - заявив аналітик моніторингу температур Роберт Род.

Група експертів оцінила, що ймовірність того, що 2023 рік стане найтеплішим з часів початку вимірювання температур в середині XIX століття, складає 81%.

Пил і сірка

Також експерти припускають, що тепління Атлантичного океану було посилено зменшенням двох речовин, які зазвичай відбивають сонячне світло від океану: пилу, що дме з пустелі Сахара, і сульфатних аерозолів з відходів судноплавства.

Аналіз температур в регіоні Північно-Атлантичного океану, проведений експертом Родом, відзначив "винятково низький рівень пилу, що дме з Сахари в останні місяці". Це сталося через надзвичайно слабкі вітри Атлантики.

У 2020 році нові обмеження на судноплавство суттєво знизили викиди отруйних сіркових сполук. Род зазначив, що ця міра, можливо, не повністю пояснює поточний піковий рівень температури в Північному Атлантичному океані, але може збільшити його інтенсивність.

"Застійні" антициклони

Потепління океанів впливає на погодні умови суші, викликаючи хвилі спеки та посухи в одних місцях і шторми в інших. Більш гаряча атмосфера поглинає вологу та скидає її деінде, сказав професор кліматології в Університеті Редінга Річард Аллан.

"Коли застійні високо-тискові області тримаються над континентами, повітря опускається та нагрівається, розтоплюючи хмари, спричиняючи інтенсивне літнє сонце, яке обпікає ґрунти та нагріває повітря над ними", - зазначив Аллан.

Роль зміни клімату

Вчені з Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC) у своїй глобальній підсумковій доповіді цього року заявили, що зміна клімату призвела до того, що смертоносні хвилі спеки "почастішали та стали більш інтенсивними в більшості регіонів суші з 1950-х років".

Збільшення глобальних температур робить спеки тривалішими та інтенсивнішими. Попри те, що зміна клімату є головним чинником, який люди можуть вплинути на зменшення шляхом зменшення викидів від корисних копалин.

"Ми переходимо зі звичних і відомих природних коливань клімату до невивчених і більш екстремальних територій. Проте, у нас є здатність зменшити наш людський вплив на клімат і погоду, щоб не створювати більш екстремальних і тривалих хвиль спеки", - сказала Мелісса Лазенбі, старша викладачка з питань зміни клімату в Університеті Сассекса.

Прогноз тепла

Зазначається, що Ель-Ніньо може зробити Землю ще гарячішою у 2024 році.

Вчені заявили, що спеки можуть стати частішими та інтенсивнішими, але уряди можуть обмежити зміну клімату, зменшуючи викиди парникових газів країнами.

"Це лише початок. Глибоке, швидке та стійке скорочення викидів вуглецю до нуля може зупинити потепління, але людству доведеться адаптуватися до ще більш серйозних хвиль спеки в майбутньому", - сказав голова вченого комітету зі зміни клімату Саймон Льюїс.

Суспільство
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екологія
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