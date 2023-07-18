Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство У Німеччині лікарі через спеку пропонують запровадити сієсту

У Німеччині лікарі через спеку пропонують запровадити сієсту

18 липня, 2023 вiвторок
16:56
Суспільство Берлін спека

Німецькі лікарі закликали запровадити сієсту, або полуденний сон, як спосіб боротьби з підвищенням літньої температури, що перешкоджає продуктивності праці

Про це в інтерв'ю RND заявив голова Федерального об'єднання лікарів німецьких установ охорони здоров'я (BVÖGD) Йоганнес Ніссен.

"Ми повинні орієнтуватися на те, як люди працюють у спеку в південних країнах: рано вставати, продуктивно працювати вранці, а опівдні відпочивати", – переконаний Ніссен.

За його словами, "це концепція, яку треба прийняти в літні місяці".

Зазначається, що лікарі з BVÖGD закликають перенести більш напружені частини робочого дня на ранок, поки працівники не виснажилися від сильної спеки.

"Люди не такі продуктивні, як зазвичай, коли дуже спекотно. Поганий сон через теплі ночі може призвести до додаткових проблем з концентрацією уваги", – вважає Ніссен.

Він також закликав до "достатньої кількості вентиляторів і легшого одягу, навіть якщо правила офісного дрес-коду цього не дозволяють" та додав, що "працівники і люди загалом повинні пити більше води і їсти меншими порціями протягом дня".

Сієста – це іспанський термін, що означає перерву, яку багато людей роблять, часто включаючи сон або інший вид відпочинку, у найспекотніші години в середині дня. Ця практика поширена в спекотних частинах світу.

  • В Іспанії на кінець квітня зафіксували температурний рекорд: у деяких регіонах повітря вже прогрілося до 38,8 ℃. Екстремальна спека у квітні 2023 року торкнулася також сусідніх Марокко, Алжиру та Португалії.
  • 19 червня повідомлялось, що через сильну спеку в індійських штатах Уттар-Прадеш і Біхар за останні три дні загинули 98 людей, ще 400 перебувають у лікарні.
  • У кінці червня стало відомо, що у США кілька тижнів тримається рекордна температура повітря, яка сягає 50 градусів, на півдні Техасу відомо про загибель двох людей.
  • Станом на 16 липня у Європі спостерігається рекордно висока температура – Італія оголосила червоний рівень тривоги для 16 міст, синоптики попереджають, що спека триватиме і наступного тижня.
Здоров'я
Німеччина
Читайте також:
Окупанти в Маріуполі
17 липня, 2023 понедiлок
З боку Ростовської області до Маріуполя спостерігаються кілометрові корки у бік Криму, - депутат Маріупольської міськради Забавін
речник СБУ Артем Дехтяренко
17 липня, 2023 понедiлок
Усі деталі після перемоги, - СБУ прокоментувала вибух на Кримському мосту
Путін Гаага
18 липня, 2023 вiвторок
"Ми наполягаємо": Кулеба закликав усіх членів МКС виконати умову щодо арешту Путіна
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.65
    Купівля 36.65
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.95
    Продаж 41.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
18 липня
18:21
Кримський міст
В уряді РФ заявили, що відновлення Кримського моста займе 2 місяці і коштуватиме 1,3 млрд рублів
18:09
іранський дрон Shahed 129
У збитому над Миколаєвом іранському дроні виявили деталі з країн Заходу та Азії
18:08
OPINION
Вадим Денисенко
Переговори з Росією восени? Ілюзія...
17:53
Генасамблея ООН
Кулеба закликав членів ООН приєднатися до декларації G7 щодо гарантій безпеки України
17:48
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Міністр оборони Польщі про загрози з РФ і Білорусі: американська присутність – найкращий спосіб стримати агресора
17:47
Денис Шмигаль
Шмигаль: аграрії в 22 регіонах почали збір другого врожаю, намолочено понад 2 млн тонн зерна
17:30
зерно
США виділили Україні $250 млн на підтримку сільського господарства
17:24
Нафтогаз
До Нафтогазу приєднали ще три облгази, які раніше належали Фірташу
17:18
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ зайшли до Старомайорського на Донеччині, тривають вуличні бої, - майор Шершень
17:06
Денис Шмигаль
Уряд затвердив постанову про початок відбудови Каховської ГЕС
16:43
фейк
Росіяни запустили пропагандистське медіа на тимчасово окупованому Запоріжжі
16:42
зерно пшениці
Міністри Польщі та Словаччини заявили, що домагатимуться продовження ембарго на імпорт зерна з України
16:28
Армія, Велика Британія
Велика Британія додатково виділить €3 млрд на боєприпаси і підвищення боєготовності
16:25
Оновлено
обстріл
Росіяни обстріляли Дворічну на Харківщині: є загиблий і поранена
16:25
Оновлено
Ллойд Остін відкрив "Рамштайн-14"
Протиповітряна оборона та боєприпаси для України: Ллойд Остін відкрив засідання "Рамштайн-14" 
16:01
Ексклюзив
Карта. Бахмут. 14\07\23
ЗСУ вже контролюють деякі позиції у Бахмуті, - військовий експерт Коваленко
16:01
OPINION
Юрій Бутусов
Як позбулися прокурора, який вів справу Князєва
15:54
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Викрадення українських дітей Росією: журналісти зняли фільм-розслідування "Список 31". Де дивитися
15:53
Американські касетні боєприпаси будуть готові до використання за кілька днів, - Сирський
15:25
У Дії розпочали бета-тестування оформлення заяв для виплат за зруйноване житло
15:23
Олександр Лукашенко
Євродепутати закликали МКС видати ордер на арешт Лукашенка
15:00
Окупанти
Для масовки: на ТОТ Запорізької області студентів змусили допомагати водіям на дорозі до Криму
14:59
Данило Гетманцев
Гетманцев: заплановані реформи податкової та митниці йдуть в розріз із законом про держслужбу
14:58
Ексклюзив
окупанти в Криму
Окупанти намагаються витіснити ЗСУ з лівобережжя Дніпра, - депутат Херсонської обласної ради Хлань
14:57
голова МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян
Іран заявив про підтримку територіальної цілісності України
14:45
Ексклюзив
Євген Глібовицький
Україні потрібно розвивати культурні інституції, щоб дати відповідь, зокрема, на демографічні виклики, - Глібовицький
14:44
Множинне громадянство паспорт
Український паспорт піднявся у світовому рейтингу Henley & Partners
14:32
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:28
Татуся Бо
Діти Героїв втрачають можливість здобути якісну освіту від держави, - Татуся Бо
14:27
Зливала інформацію про безпілотники: СБУ повідомила про підозру в колаборанстві військовій-контрактниці
14:16
зерно, зернова угода
У Путіна заявили про "певні ризики" в разі відновлення "зернової угоди" без участі РФ
14:14
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський
Контрнаступ триває не так швидко, як хотілось би, але Україна має очевидну перевагу, – Сирський
14:05
Оновлено
Роман Червінський, суд
Суд не задовольнив клопотання захисту про відвід судді у справі ексрозвідника Романа Червінського
14:05
OPINION
Андрій Бондар
А, може, то Путін наказав підірвати Керченський міст?
14:01
Ексклюзив
Дана Ярова
Як за часів Януковича: постачальники Міноборони скаржаться на тиск і кримінальні справи, - членкиня Антикорради Дана Ярова
14:01
Ексклюзив
Крим - це Україна
Жодних економічних перспектив у складі РФ Крим не має, - представник Крайової ради українців Криму Іванець
13:56
зір
Очні краплі можна використовувати замість ін'єкцій для лікування деяких захворювань сітківки, - учені
13:52
Володимир Зеленський
Обговорили експорт зерна й безпеку портів: Зеленський провів засідання Ставки
13:38
кіно кінотеатр фільм
"Здається, ми знайшли варіант": Ткаченко розповів про впровадження англійської мови в кінотеатрах
13:38
Кріштіану Роналду
Роналду: я на 100% впевнений, що не повернусь в європейський футбол
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV