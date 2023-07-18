Про це в інтерв'ю RND заявив голова Федерального об'єднання лікарів німецьких установ охорони здоров'я (BVÖGD) Йоганнес Ніссен.

"Ми повинні орієнтуватися на те, як люди працюють у спеку в південних країнах: рано вставати, продуктивно працювати вранці, а опівдні відпочивати", – переконаний Ніссен.

За його словами, "це концепція, яку треба прийняти в літні місяці".

Зазначається, що лікарі з BVÖGD закликають перенести більш напружені частини робочого дня на ранок, поки працівники не виснажилися від сильної спеки.

"Люди не такі продуктивні, як зазвичай, коли дуже спекотно. Поганий сон через теплі ночі може призвести до додаткових проблем з концентрацією уваги", – вважає Ніссен.

Він також закликав до "достатньої кількості вентиляторів і легшого одягу, навіть якщо правила офісного дрес-коду цього не дозволяють" та додав, що "працівники і люди загалом повинні пити більше води і їсти меншими порціями протягом дня".

Сієста – це іспанський термін, що означає перерву, яку багато людей роблять, часто включаючи сон або інший вид відпочинку, у найспекотніші години в середині дня. Ця практика поширена в спекотних частинах світу.