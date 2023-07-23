У Греції вирують масштабні лісові пожежі: евакуювали тисячі людей
На острові Родос у Греції через рекордну по всій Європі вирують лісові пожежі. Близько 3,5 тисяч людей евакуювалися з будинків і готелів
Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що пʼять гелікоптерів і 173 пожежні машини працювали на Родосі. В районі Кіотарі були пошкоджені вогнем три готелі. Також постраждали райони Лаерми, Лардос і Аскліпіо.
Приватні човни приєдналися до берегової охорони Греції, щоб допомогти забрати людей з пляжів на сході острова, а кораблі військово-морських сил країни прямують до острова, аби теж евакуювати людей.
Водночас туристи скаржаться на відсутність звʼязку зі своїми туристичними компаніями, а також на погану комунікацію з боку місцевої влади.
За даними міністерства кліматичних криз і цивільного захисту Греції, про постраждалих поки немає інформації.
- 15 липня через лісові пожежі з острова Ла-Пальма в Іспанії місцева влада евакуювала щонайменше 500 людей. Пожежа стала першим стихійним лихом на острові після виверження вулкана у 2021 році.
- У неділю, 16 липня, поблизу міста Пісек у Чехії також спалахнула пожежа, яка охопила близько 40 гектарів лісу. Під час роботи із гасіння вогню постраждали п'ятеро рятувальників.
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