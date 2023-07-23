Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що пʼять гелікоптерів і 173 пожежні машини працювали на Родосі. В районі Кіотарі були пошкоджені вогнем три готелі. Також постраждали райони Лаерми, Лардос і Аскліпіо.

Приватні човни приєдналися до берегової охорони Греції, щоб допомогти забрати людей з пляжів на сході острова, а кораблі військово-морських сил країни прямують до острова, аби теж евакуювати людей.

Водночас туристи скаржаться на відсутність звʼязку зі своїми туристичними компаніями, а також на погану комунікацію з боку місцевої влади.

За даними міністерства кліматичних криз і цивільного захисту Греції, про постраждалих поки немає інформації.