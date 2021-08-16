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У Канаді призначили дострокові парламентські вибори
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про дострокові вибори до парламенту, вони призначені на 20 вересня
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Про вибори Трюдо оголоств після відвідин генерал-губернатора Мері Саймон, яка є представником королеви Єлизавети II.
Саймон схвалила його прохання про розпуск парламенту.
Саймон схвалила його прохання про розпуск парламенту.
За словами Трюдо, ці вибори є вирішальним моментом для країни.
У передвиборчій програмі він наголошує на високий рівень вакцинації від COVID-19 і відновлення економіки після пандемії.
За його словами, деякі консерватори назвали "тиранічними" спроби уряду зробити вакцинацію обов'язковою.
"Відповідь на тиранію - це вибори", - сказав він.
За його словами, деякі консерватори назвали "тиранічними" спроби уряду зробити вакцинацію обов'язковою.
"Відповідь на тиранію - це вибори", - сказав він.
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