У Канаді призначили дострокові парламентські вибори

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.



Про вибори Трюдо оголоств після відвідин генерал-губернатора Мері Саймон, яка є представником королеви Єлизавети II.



Саймон схвалила його прохання про розпуск парламенту.

За словами Трюдо, ці вибори є вирішальним моментом для країни.



У передвиборчій програмі він наголошує на високий рівень вакцинації від COVID-19 і відновлення економіки після пандемії.



За його словами, деякі консерватори назвали "тиранічними" спроби уряду зробити вакцинацію обов'язковою.



"Відповідь на тиранію - це вибори", - сказав він.