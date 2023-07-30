У Канаді розбився літак: усі шестеро людей на борту загинули
Увечері суботи, 29 липня, у канадському місті Калгарі провінції Альберта впав невеликий літак. На його борту перебувало п'ятеро пасажирів та пілот - усі вони загинули
Про це пише Reuters.
Зазначається, що літак вилетів з аеропорту Спрінгбанк біля Калгарі в п’ятницю ввечері на шляху до міста Салмон-Арм у провінції Британська Колумбія.
Поліція розповіла, що зв'язок із літаком було втрачено близько 21:30 за місцевим часом. Незабаром після того, як було повідомлено про запізнення літака, поліція з Вінніпегу провела пошук.
Поліціянтам вдалося знайти місце аварії. Однак згодом виявилося, що всі шестеро людей, які були в літаку, загинули. Імена жертв поліція вирішила не розголошувати.
За словами представника органів, ідентифікувати тіла пілота та пасажирів було дуже складно через складний рельєф. Натомість всі шість тіл вдалося підняти. Рада з транспортної безпеки Канади проводить розслідування катастрофи.
- 25 липня на одному з найбільших грецьких островів Евбея в Егейському морі під час гасіння масштабних лісових пожеж, спричинених аномальною спекою, впав літак. Обидва пілоти загинули.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.06
Купівля 37.06Продаж 37.84
-
EUR
Купівля 41.01Продаж 41.99
- Актуальне
- Важливе