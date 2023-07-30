Про це пише Reuters.

Зазначається, що літак вилетів з аеропорту Спрінгбанк біля Калгарі в п’ятницю ввечері на шляху до міста Салмон-Арм у провінції Британська Колумбія.

Поліція розповіла, що зв'язок із літаком було втрачено близько 21:30 за місцевим часом. Незабаром після того, як було повідомлено про запізнення літака, поліція з Вінніпегу провела пошук.

Поліціянтам вдалося знайти місце аварії. Однак згодом виявилося, що всі шестеро людей, які були в літаку, загинули. Імена жертв поліція вирішила не розголошувати.

За словами представника органів, ідентифікувати тіла пілота та пасажирів було дуже складно через складний рельєф. Натомість всі шість тіл вдалося підняти. Рада з транспортної безпеки Канади проводить розслідування катастрофи.