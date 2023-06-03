У Канаді вирують лісові пожежі: до гасіння залучать армію

Про це на брифінгу заявив міністр з питань надзвичайних ситуацій Біл Блер, повідомляє Укрінформ.

"Ми затвердили запит провінції Нова Шотландія про допомогу. У тісній співпраці з провінційними службами з надзвичайних ситуацій Збройні сили Канади готові надати підтримку у плануванні й координації дій, а також відправити фахівців разом зі спецобладнанням", - розповів Блер.

За його словами, залучення військовослужбовців дасть змогу підтримати пожежників, які цілодобово працюють, аби захистити населені пункти провінції від вогняної стихії.

"Ми також вивчаємо, які додаткові ресурси можуть надати інші федеральні служби поза межами офіційного процесу запиту про допомогу", - додав міністр.

Відзначимо, у Новій Шотландії вирує кілька небезпечних лісових пожеж, одна з них – у передмісті столиці провінції Галіфакса. Цьогоріч у країні внаслідок лісових пожеж вигоріло вже близько 2,7 млн га.