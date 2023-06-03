У Канаді вирують лісові пожежі: до гасіння залучать армію
Збройні сили Канади допоможуть рятувальникам у ліквідації лісових пожеж, які вирують у провінції Нова Шотландія
Про це на брифінгу заявив міністр з питань надзвичайних ситуацій Біл Блер, повідомляє Укрінформ.
"Ми затвердили запит провінції Нова Шотландія про допомогу. У тісній співпраці з провінційними службами з надзвичайних ситуацій Збройні сили Канади готові надати підтримку у плануванні й координації дій, а також відправити фахівців разом зі спецобладнанням", - розповів Блер.
За його словами, залучення військовослужбовців дасть змогу підтримати пожежників, які цілодобово працюють, аби захистити населені пункти провінції від вогняної стихії.
"Ми також вивчаємо, які додаткові ресурси можуть надати інші федеральні служби поза межами офіційного процесу запиту про допомогу", - додав міністр.
Відзначимо, у Новій Шотландії вирує кілька небезпечних лісових пожеж, одна з них – у передмісті столиці провінції Галіфакса. Цьогоріч у країні внаслідок лісових пожеж вигоріло вже близько 2,7 млн га.
- Нагадаємо, на початку травня лісова пожежа у провінції Альберта у Канаді вийшла з-під контролю: вона займає близько 4400 гектарів й горить безконтрольно, евакуйовано близько 3700 жителів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 37.49
-
EUR
Купівля 39.82Продаж 40.63
- Актуальне
- Важливе