У канцелярії Дуди заявили, що Волинська трагедія - це не тема для "твітерської дипломатії"

Про це заявила держсекретарка канцелярії президента Польщі Малгожата Папроцька в ефірі каналу Polsat.

"Ця тема присутня в переговорах між президентами Анджеєм Дудою і Володимиром Зеленським. Варто згадати промову Дуди у Києві та слова президента Зеленського у Варшаві. Тоді він сказав, що "кожна жертва заслуговує гідного поховання", - сказала Папроцька.

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Врна визнала, що в темі Волинської трагедії країни мають дещо різні позиції, тому потрібно шукати спільні підходи на найвищому рівні.

"Варто закликати до переговорів у міжнародних відносинах, а не до коротких форм (вираження позицій у Twitter", – заявила держсекретарка.

Довідка.

Конфлікт загострився під час Другої світової, коли в листопаді 1942 - лютому 1943 років нацисти виселили поляків із низки сіл, заселивши на їхні місця українців. Загони Армії Крайової розцінили це як "співпрацю українців з німцями проти поляків" і в березні 1943 року розпочали акції помсти, які перетворилися на масові убивства.