Про це Василь Зварич написав у facebook.

Посадовець згадав інтерв’ю речника МЗС Польщі Лукаша Ясіни порталу Onet, де той сказав, що з боку президента України "бракує розуміння" важливості теми Волині для поляків.

"Ніколи не буде вдалого часу, щоб говорити про це. Це треба нарешті сказати собі, бо досі лунають заклики, що заради польсько-українських відносин варто менше говорити про Волинь. Українська держава цього не зробила (не попросила вибачення, - ред.), але президент Зеленський має взяти на себе більше відповідальності за всю Україну", - сказав Ясіна.

У відповідь посол України в Польщі заявив, що українці пам’ятають історію, готові до діалогу і взаємного розуміння, утім він вважає неприйнятними будь-які спроби нав’язати Володимиру Зеленському чи Україні те, що потрібно робити.

"Відома формула справжнього примирення в українсько-польських відносинах, яку взяли за основу ієрархи наших Церков, розуміючи перебіг історії, всю морально-християнську сутність наших взаємин, звучить так: "прощаємо і просимо пробачення", — підкреслив Зварич.

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Довідка.

Конфлікт загострився під час Другої світової, коли в листопаді 1942 - лютому 1943 років нацисти виселили поляків із низки сіл, заселивши на їхні місця українців. Загони Армії Крайової розцінили це як "співпрацю українців з німцями проти поляків" і в березні 1943 року розпочали акції помсти, які перетворилися на масові убивства.