Україна порізала на брухт, Росія використовує для терору: що таке стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, яким РФ найчастіше обстрілює українські міста

Коротко про те, що у тексті:

Що таке Ту-95МС та як його створювали

Технічні характеристики Ту-95МС

Ту-95МС на озброєнні в ЗСУ

Як використовують Ту-95МС

Як Україна бореться із Ту-95МС

Скільки Ту-95МС у Росії і як рашисти бережуть ці літаки

Що таке Ту-95МС та як його створювали

Ту-95МС розробили на основі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Цей літак розробили і прийняли на озброєння в 1950-их, він був частиною "ядерної тріади" (Ту-160, Ту-95МС і Ту-22М3) і став одним із символів "холодної війни". Головним призначенням літака називали знищення стратегічних об’єктів у тилу ворога, за будь-яких погодних умов та в будь-який час доби. Перші літаки із серійного виробництва надійшли на озброєння у 1956 році. До слова, тоді Ту-95 дислокувались на українському аеродромі в Узині, що на Київщині. Звідси літаки патрулювали північні райони СРСР, включно з Арктикою.

У Ту-95 є чотири турбогвинтові двигуни НК-12, розташовані в стрілоподібних крилах. На кожному двигуні встановлено по два співвісні металеві чотирилопатеві гвинти.

У Жуковському йде модернізація Ту-95МС. Фото: з відкритих джерел

Чотири високопотужні двигуни зробили Ту-95 одним із найгучніших літаків у світі, що негативно впливає на його непомітність. Його вловлюють навіть гідроакустичні системи підводних човнів, що перебувають на бойовій глибині занурення.

Розроблений як бомбардувальник Ту-95 під час модернізацій став ракетоносцем. Після багатьох оновлень, на основі літака "сталінських часів", вже у 1980-х був створений Ту-95МС – ракетоносець, здатний запускати ракети великої дальності. У варіанті МС літак може нести до шести крилатих ракет Х-55/555. Передбачено розміщення до восьми ракет Х-101 на зовнішніх підвісках. Крім того, бомбардувальник отримав нові системи зв'язку, керування польотом та інші оновлення. Серійне виробництво Ту-95МС відбувалось із 1982-го до серпня 1992-го року.

Екіпаж Ту-95МС складається із семи осіб (командир літака, помічник командира, штурман, другий штурман, оператор бортових засобів зв'язку, бортінженер, командир вогневих установок). Екіпаж розташований у двох гермокабінах. Катапульт крісел для членів екіпажу не передбачено. При потребі екстрена евакуація здійснюється через вхідні люки.

Технічні характеристики Ту-95МС

Довжина – 49,6 м,

Висота – 13,3 м,

Розмах крил – 50 м,

Максимальна злітна маса – 185 т,

Максимальна швидкість – 830 км/год,

Крейсерська швидкість – 700 км/год,

Максимальна висота польоту – до 13 км,

Дальність польоту – 10,5 тис. км без дозаправки,

Бойовий радіус дії – 6500 км,

Екіпаж – 7 осіб,

Бойове навантаження – до 20 т.

Ту-95МС на озброєнні в ЗСУ

При розвалі СРСР у 1991 році Україна отримала у спадок 19 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У 1998 році Україна розпочала знищення успадкованих стратегічних бомбардувальників на кошти, виділені США. Згодом, після переговорів, Україна передала Росії 11 стратегічних літаків (у тому числі три Ту-95MC) в обмін нібито на списання частини боргу за газ. Три літаки залишилися в Україні (один із них зараз є експонатом у Полтавському музеї дальньої авіації), решту утилізували.

Спочатку в українських урядових колах фігурувала цифра в 650 млн доларів компенсації від Росії, згодом 450 млн. У підсумку зійшлися на $275 млн, та й ті Росія Україні не заплатила, а "списала" як погашення газових богів російському "Газпрому".

"Все це передавалося не за гроші, а передавалося за міфологічні енергетичні борги, які Росія нарахувала Україні і "Нафтогазу", які начебто ця передача бомбардувальників покривала – принаймні частково. Оце вам приклад "успішної" співпраці і торгівлі з Росією. Але виходячи з того, що росіяни і сьогодні використовують українську стратегічну авіацію, можна чітко сказати – це була абсолютно брехлива фінансова оцінка, зроблена Росією, з якою погодились тодішні українські високопосадовці", – розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода" перший голова урядової делегації на переговорах з Росією щодо ядерного роззброєння в 1992–93 рр. Юрій Костенко.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар пригадує, що автором ідеї передачі бомбардувальників був тодійшній голова правління нафтогазу Ігор Бакай.

"Ідея була – от у нас там металобрухт якийсь є, а росіяни готові були його забрати. Ну, й продамо його і погасимо борги. Так і зробили, а президент Кучма схвалив все це. Мовляв, хоч щось, хоч частину боргів погасимо. Ну, й пішли літаки і ракети до Росії. Вже тоді виникало питання, а чи не задешево ми передаємо літаки, але росіяни витиснули, елементарно сказавши: хочете більше? Так ці літаки тоді нам непотрібні, мовляв. Це для вас (українців) буде тягар більший", – зазначив Гончар.

До слова, Ігор Бакай після Помаранчевої революції виїхав до Росії, де в 2005 році отримав громадянство РФ.

Як використовують Ту-95МС

Стратегічні бомбардувальники Ту-95 МС перебувають на озброєнні у 184-го важкого бомбардувального полку (база в Енгельсі), 79-го полку (Українка в Амурській області і 182-го гвардійського авіаполку (також Українка).

Фото: з відкритих джерел

Попри тривалу історію, донедавна Ту-95МС фактично не застосовували в бойових умовах. Офіційний бойовий дебют датований 2015-им роком, коли міноборони РФ заявило про запуски "дев'яносто п'ятими" ракет по сирійській території.

Крім того, літаки часто використовували для провокацій і польотів неподалік США, Канади, Норвегії та Японії. Особливо рашисти полюбляли грати м'язами перед американцями, навіть посилали їм "привітання" по спецканалах. Загалом лише за 2023 рік літаки НАТО понад 300 разів перехоплювали російську авіацію.

На сьогодні ракетоносці Ту-95МС є основою стратегічної авіації Росії. Саме з цих літаків рашисти найчастіше обстрілюють крилатими ракетами українські міста. Ці атаки бувають масовими. Так 5 грудня 2022 року очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що росіяни підняли у повітря 14 бомбардувальників Ту-95.

Масовий обстріл було зафіксовано у ніч на 9 березня 2023 року, коли війська РФ випустили 48 ракет із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95. У вересні того ж року був зафіксований черговий удар із десяти "дев'яносто п'ятих". Тоді росіяни незвично завантажили літаки (по 4-5 ракет на один, а не по 1-2 ракеті, як зазвичай). Однак українська ППО успішно відбила атаку.

Вранці 29 грудня 2023 року війська РФ завдали найбільш масованого ракетного удару по Україні за час повномасштабної війни. Загалом ворог запустив 158 повітряних цілей. Зокрема, з 18 бомбардувальників Ту-95МС окупанти запустили не менше 90 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 (Повітряні сили ЗСУ ліквідували 87 із них). У лютому 2024 року під обстріл із Ту-95МС потрапили до десятка регіонів. За рік з аеродрому в Енгельсі було випущено не менше трьох сотень ракет.

Defense Express звертав увагу на те, що в перші місяці війни ворог використовував для обстрілів різні бомбардувальники, а зараз запускає ракети здебільшого саме з Ту-95МС.

"Під час багатомісячної кампанії ракетних ударів по бомбардувальник Ту-95МС показав себе значно надійнішим та простішим в обслуговуванні, аніж Ту-160. Тому орки воліють використовувати Ту-160 скоріше для демонстративних "акцій залякування", а всю "рутинну бойову роботу" "вивозять" Ту-95МС", – йдеться в матеріалі.

Як Україна бореться із Ту-95МС

Зазвичай у випадку обстрілів кажуть, що для протиповітряної оборони ефективніше збивати не ракети, а носіїв. Однак у випадку зі стратегічними бомбардувальниками це неможливо, наголошує Defense Express.

"Є одна проблема – у світі не існує настільки далекобійних ЗРК, які б могли "дістати" рашистські Ту-95МС і Ту-160 на рубежах пусків крилатих ракет, незалежно від географії – чи це простір над Каспійським морем, чи взагалі Кольський півострів (із якого ворог відстрілював КР під час одного з недавніх ударів). Власне, чому так гостро і стоїть питання про F-16 для України, бо це по суті безальтернативний спосіб зміцнити захист нашого неба проти ракетних обстрілів ворога", – йдеться в матеріалі.

Не маючи можливості збивати літаки під час пусків ракет, Україна використовує кожну нагоду пошкодити бомбардувальники на місцях базування. Зокрема, регулярною ціллю для ЗСУ став аеродром "Енгельс", розміщений за 700 км від України, тобто на відстані, куди може добити українські безпілотники та інша зброя.

Так 5 грудня 2022 року ТУ-95МС вперше в історії було уражено внаслідок бойових дій. Ще через кілька тижнів – потужніша атака на "Енгельс". Навіть російські джерела повідомили про трьох загиблих військовослужбовців, зауваживши, нібито "авіатехніка не постраждала".

Натомість активіст Володимир Золкін, який відомий за відеороликами з полоненими росіянами, повідомляв, що було пошкоджено одразу п'ять Ту-95МС, нищена диспетчерська вежа, 17 росіян загинуло, а ще 26 були поранені.

Defense Express, проаналізувавши супутникові знімки, констатує, що 26 грудня 2022-го на "Енгельсі" знаходилась "значна кількість літаків, які з максимальною долею вірогідності готували до вильоту". Оглядачі вважаюьб пошкодження п'яти стратегічних російських бомбардувальників реалістичним.

Хоча тодішній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат застерігав від надто оптимістичних оцінок атаки на "Енгельс".

"Не можу (підтвердити), слабо мені в це віриться… Я, коли побачив цю інформацію, був дещо здивований. Одразу 5 літаків? Але ж вони не стоять поряд на одному квадратному метрі чи на якійсь відповідній близькості один до одного. Літаки, такі як Ту-95, стоять за сотні метрів один від одного… Не треба видавати бажане за дійсне", - сказав він в ефірі "Радіо НВ".

Однак із 2022-го ситуація із далекобійною зброєю в Сил оборони покращилася, тому атаки, зокрема на "Енгельс", стали регулярними. Так на початку квітня внаслідок атаки дронів у РФ були пошкоджені 19 літаків, серед них – три стратегічних бомбардувальники Ту-95МС.

Крім того, OSINT-агенції Molfar вдалося ідентифікувати понад 70 пілотів і технічні працівників авіабази "Енгельс-2". Однак до суду можуть дожити не всі військові злочинці. Так у лютому 2024 року в російському місті Енгельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95МС Олега Стєгачьова, причетного до обстрілів України.

Скільки Ту-95МС у Росії і як рашисти бережуть ці літаки

The Military Balance 2022 вказував, що на кінець 2021 року Росія мала 60 літаків Ту-95МС. Портал "Мілітарний" оцінює російський авіапарк, станом на 2024 рік, у 58 "дев'яносто п'ятих": 31 Ту-95МС та 27 Ту-95МСМ.

Однак експерти Defense Express наголошують, що реальна кількість боєздатних бомбардувальників цього типу суттєво менша. Вони звертають увагу, що за 10 років серійного виробництва було виготовлено лише 90 одиниць Ту-95МС.

"Але далі варто врахувати, що на даний момент для ударів по Україні рашисти піднімали у повітря максимум до 20 літаків Ту-95МС, для спільних польотів із стратегічною авіацією КНР у 2022 році – максимум до 10 "бортів". І схоже, що тут висновок такий – реальна кількість боєздатних Ту-95МС складає максимум 50% від кількості "на папері", – йдеться в матеріалі.

Експерти сходяться на думці, що будувати нову стратегічну авіацію в нормальних обсягах РФ зараз не здатна, тому так береже наявні літаки, часто перебазовуючи "стратегів" на аеродроми, розміщені якнайдалі від України. Цікаво, що часто Ту-95МС базуються в Оленьї. Це буквально за 150 км від кордону з Фінляндією, а отже від кордону з НАТО, що робить літаки легкою мішенню для будь-якого виду озброєння.

Крім того, щоб дезорієнтувати українців, рашисти наносять малюнки бомбардувальників на своїх аеродромах. А захистити їх намагаються дивовижними методами, як-от обліплюють Ту-95МС автомобільними шинами, що мали б урятувати під час атаки дронів-камікадзе.

"Разом з тим, для рашистів є великий ризик і зворотного ефекту, коли шини лише додадуть "вогню" у випадку чергової атаки на російський аеродром з обліпленими шинами стратегічними бомбардувальниками. Також якщо окупанти вирішать масово "встановлювати" шини на свої літаки, то кожного разу будуть вимушені "демонтувати" такий захист, перед тим, як літак виконуватиме тренувальний чи бойовий виліт, бо зрозуміло, що літати з шинами на крилах літак ну аж ніяк не буде", – коментує таке "ноу-хау" Defense Express.