Президент Євроради Мішель підтвердив свою участь у Саміті миру
Очільник Європейської ради Шарль Мішель у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив свою участь у Саміті миру у Швейцарії
Про це він написав у соцмережі Х.
Мішель зауважив, що в День Європи мав телефонну розмову із Зеленським, аби "відзначити нашу спільну приналежність і майбутнє ЄС".
"Підтвердив свою участь в українському мирному саміті 15-16 червня. Я закликаю всіх світових лідерів підтримати ці мирні зусилля Швейцарії", - наголосив президент Євроради.
Також він додав, що поінформував українського лідера про те, що у Європейському Союзі дійшли згоди щодо використання надприбутків від заморожених активів РФ для України.
- 26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".
- 18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.
- 2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.
- Того ж дня президент України Зеленський заявив, що саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.36 Купівля 39.36Продаж 39.88
- EUR Купівля 42.22Продаж 42.92
- Актуальне
- Важливе