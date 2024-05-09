Президент Євроради Мішель підтвердив свою участь у Саміті миру

Про це він написав у соцмережі Х.

Мішель зауважив, що в День Європи мав телефонну розмову із Зеленським, аби "відзначити нашу спільну приналежність і майбутнє ЄС".

"Підтвердив свою участь в українському мирному саміті 15-16 червня. Я закликаю всіх світових лідерів підтримати ці мирні зусилля Швейцарії", - наголосив президент Євроради.

Також він додав, що поінформував українського лідера про те, що у Європейському Союзі дійшли згоди щодо використання надприбутків від заморожених активів РФ для України.

Call on #EuropeDay with President @ZelenskyyUa to mark our shared belonging and EU future.



Confirmed my participation in the Ukraine peace summit on 15-16 June. Call on all global leaders to support this peace effort by Switzerland.



Pleased to inform ????????President also that the… — Charles Michel (@CharlesMichel) May 9, 2024