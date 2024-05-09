У ДТЕК назвали єдиний дієвий спосіб захисту українських ТЕС від атак росіян

Про це виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук сказав в ефірі телемарафону 9 травня.

Він зазначив, що станцію неможливо закопати в землю, адже самі будівлі можуть сягати висоти в 50 метрів. Також Сахарук сказав, що неможливо побудувати якесь укриття або саркофаг.

"Єдиний спосіб захисту - це ППО, яке має ракети для того, щоб збивати ракети, які летять від росіян", – заявив Сахарук.

"Я нагадаю, що росіяни зараз модернізували свої ракети, вони точні, більш потужні й, на жаль, спричиняють більше шкоди, ніж це було минулого року", - додав він.

За його словами, всі 10 блоків електростанцій, які Україна відновила після торішніх атак, нині знову зруйновані або пошкоджені.

Говорячи про вартість ремонту, Сахарук зазначив, що лише на обладнання потрібно 250-300 млн доларів. Роботи ж зі встановлення обладнання коштуватимуть близько 100 млн.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.

8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

9 травня через дефіцит потужності в енергосистемі України військова адміністрація Києва ухвалила рішення зменшити вечірнє освітлення вулиць.