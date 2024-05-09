Естонія та союзники мають бути відкритими до обговорення ідеї відправлення військ в Україну, - заступниця глави МЗС Сілласте-Еллінг

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Ми повинні бути відкритими до ідей. Замість того, щоб весь час повідомляти про те, що ми не збираємося робити для допомоги Україні, ми повинні повідомляти те, що, вважаємо, ми повинні", - сказала Сілласте-Еллінг.

Заступниця міністра закордонних справ Естонії уточнила, що, за її інформацією, зараз немає жодної активної діяльності в цьому напрямку.

"Але для нас у будь-якому випадку усі варіанти "на столі", ми відкриті для розгляду різних варіантів", - додала вона.

Дипломатка також зауважила, існує можливість, що йтиметься не про "безпосередній бій з росіянами", а про навчання чи спеціальні завдання.

"Що для нас є пріоритетом – це все про Україну. Бо перемога України має прямий вплив на нашу безпеку. Україна веде боротьбу прямо зараз в основному для нас, заради нашої безпеки, отже, ми робимо все можливе, щоб допомогти", - наголосила Сілласте-Еллінг.