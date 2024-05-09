"Був улюбленцем президента, а потім між ними пробігла чорна кішка": нардеп Гончаренко про звільнення віцепрем'єра Кубракова

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Повний бардак відбувається, бо віцепрем'єр Кубраков каже, що його не запрошували на комітет, а там говорять, що Кубраков не прийшов на комітет. Це все виглядає дивно, а результат один – нема жодної суб'єктності ні в уряду, ні в парламенту. Всі рішення приймаються в Офісі президента. Надається команда, яка швидко виконується. Ніякої системності у цьому немає. Кубраков був улюбленцем президента Зеленського довгий час, за який став і віцепрем'єром, і під нього об'єднали два величезні міністерства - інфраструктури та регіональної політики", - зазначив Олексій Гончаренко.

За його словами, то були дивні об'єднання різних міністерств, і про це багато хто говорив.

"Тоді казали, що Кубраков – наш новий наступний прем'єр-міністр, а тепер його не люблять. Яка там чорна кішка пробігла між ним та президентом, ми достеменно не знаємо, але вона точно пробігла. І Кубракова не люблять вже певний час. Його звільнили б ще раніше, але нагадаю, що він був одним із так званих викривачів корупції, який написав заяву і далі записував розмову з двома депутатами Верховної Ради. Один - Одарченко зі "Слуги Народу", другий – з "Волі народу". Ці депутати пропонували Кубракову хабаря, після чого були затримані. Зрозуміло, що відразу вслід за таким викриттям Кубракова звільнити було б не дуже добре, тому його ще декілька місяців потерпіли, а потім все-таки вигнали", - прокоментував нардеп.

Гончаренко додав, що тепер кажуть про роз'єднання міністерств, але це непростий процес - об'єднання чи роз'єднання міністерств, бо це і мільйони гривень, і місяці часу, і долі сотень чи тисяч людей, а ще втрачений час для роботи, що важливо під час війни.

"Мене лякає така кадрова політика, повна відсутність системної політики. Лякає така урядова політика, тому що по факту уряду немає. У нас сьогодні, 9 травня, на звільненні віцепрем'єра та міністра аграрної політики не було навіть прем'єр-міністра, він взагалі не прийшов", - підкреслив народний обранець.