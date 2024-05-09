Кубраков намагався просувати "клон" законопроєкту, розкритикованого ЄС за корупційність, - журналістка Федорів

Про це розповіла журналістка та громадська активістка Ірина Федорів у етері телеканалу "Еспресо".

"Законопроєкт №5655 про "містобудівну реформу" - проєкт, з яким працювали в інтересах забудовників. Його розкритикували абсолютно всі, не тільки громадські організації. Корупційні ризики бачили в Європарламенті. В Європейській комісії також видали звіт, де писали про ризики. Британський Королівський інститут міжнародних відносин Chatham House наголосив, що тут є ознаки картельної змови. Адже це правила, які реально створюються в інтересах забудовників", - заявила вона.

Президент не підписував цей законопроєкт, але Кубраков через уряд намагався протягнути "клон" цієї містобудівної реформи, зазначила Федорів.

"Президент не підписує законопроєкт вже тривалий час. По суті, політики списали все те, що було в законопроєкті, і в обхід підпису президента, намагалися протягнути це через уряд. Ось так діють ті, хто хочуть, нечесно розподіляти ресурси, які ми отримуємо зараз на відбудову країни. Олександр Кубраков - віце-прем'єр, який очолює міністерство, що відповідає за відбудову. Відбудова це синонім до "дуже дорого". Залучаються кошти від донорів, платників податків інших країн. Ми ж маємо їх тут по-чесному розподіляти. Але питання в тому, чи хочуть це робити саме в такий спосіб. Хоча від цього залежить, чи будуть давати нам ці ресурси надалі. Оскільки інтереси, так само як і до зелених зон, узбереж, дуже великі, тут наші політики захотіли створити нечесні "правила гри" і просували містобудівну реформу. Це законопроєкт Олени Шуляк, глави партії "Слуга Народу". Це ніяка не містобудівна реформа, це абсолютний фейк", - додала громадська активістка.