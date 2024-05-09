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Євросоюз продовжить тимчасовий захист для українців, - Стефанішина

9 травня, 2024 четвер
18:50
Суспільство Ольга Стефанішина
Зміст

Європейська комісія та Україна дійшли згоди щодо продовження статусу тимчасового захисту для українців в ЄС. Він переглядатиметься, коли безпекова ситуація стане кращою

Про це повідомила віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час Міжнародного саміту міст і регіонів, передає Укрінформ.

Вона підкреслила, що наразі безпекові умови "не дозволяють прийняти будь-яке інше рішення" щодо статусу тимчасового захисту.

"Я перебуваю в постійному діалозі з комісаром ЄС з питань міграції та внутрішніх справ (Ільвою Йоганссон, – ред.) із самого 24 лютого 2022 року, кожні три місяці оцінюємо ситуацію. Ми неодноразово обговорювали з нею питання повернення українців, продовження рішення про тимчасовий захист. Я вчора мала з нею розмову. Ми прийняли рішення, що статус тимчасового захисту буде продовжений ... тому що безпекові умови не дозволяють прийняти будь-яке інше рішення", - заявила віцепремʼєр-міністерка.

За словами Стефанішиної, Україна домовилася з Єврокомісією: коли безпекова ситуація зміниться, тоді буде переглядатися статус тимчасового захисту українців. Вона наголосила, що це відбуватиметься таким чином, аби створити плавний процес повернення громадян України.

"Але зараз умов для такого рішення немає", – підкреслила Стефанішина.

  • Статус тимчасового захисту в ЄС станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 млн громадян України. Понад 20% із них – чоловіки.
Теги:
Світ
Україна
ЄС
Європа
Єврокомісія
біженці
Війна з Росією
біженці з України
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