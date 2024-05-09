Німеччина надасть Україні 45 млн євро гранту на відновлення енергетики

Відповідну угоду 9 травня підписали голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький і керівництво німецького банку KfW, передає пресслужба Міненерго.

"Дуже важливим для нас є те, що кошти можуть бути спрямовані на різні напрями для відновлення і посилення стійкості об’єктів системи передачі, які перебувають під ударами ворога", - прокоментував очільник Міненерго Герман Галущенко.

Загалом завдяки підтримці банку KfW з початку повномасштабного вторгнення РФ Укренерго залучило понад 177 млн євро кредитних і грантових коштів для відновлення та розбудови мережі передачі електроенергії. Це є особливо важливим для забезпечення енергетичної безпеки держави та синхронної роботи об’єднаної енергосистеми України з європейською мережею операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E), наголосили в Міненерго.

Окремо Галущенко подякував Німеччині за найбільший внесок до Фонду підтримки енергетики України – 225 млн євро.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.

8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

9 травня через дефіцит потужності в енергосистемі України військова адміністрація Києва ухвалила рішення зменшити вечірнє освітлення вулиць.