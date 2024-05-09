Донька українського воїна Височанська очолила спортсменів, які нестимуть Олімпійський вогонь Європою

Про це повідомила Федерація художньої гімнастики України.

"8 травня величний вітрильник "Белем" готується пришвартуватися в Марселі з дорогоцінним багажем на борту: Олімпійським вогнем. Потім його по черзі будуть нести двадцять сім спортсменів, стільки ж, скільки і країн-членів Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Втім, цьогоріч кількість спортсменів, які нестимуть Олімпійський вогонь буде більшою: до них доєдналася 21-річна українська гімнастка Марія Височанська, батько якої перебуває на передовій російсько-української війни. Вона стала капітанкою спортсменів.

Її присутність 9 травня, коли відзначають День Європи, називають символічною у підтримці європейських прагнень України та її участі в Олімпійських іграх.

"Я добре знаю, яку ціну ми платимо за те, щоб український прапор майорів на міжнародній арені", - зазначає гімнастка.

Олімпійські ігри відбуватимуться у Парижі з 26 липня до 11 серпня 2024 року. Олімпійський вогонь відвідає понад 400 французьких міст, перетинаючи країну, перш ніж потрапить до Парижа.

Довідково. Марія Височанська - українська гімнастка, яка у 2020 році зробила внесок у чотири медалі для України на чемпіонаті Європи. Фіналістка Олімпійських ігор в Токіо.