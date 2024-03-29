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Польща відправить війська на Олімпійські ігри в Париж для допомоги в забезпеченні безпеки

29 березня, 2024 п'ятниця
06:48
Світ олімпіада 2024

28 березня Польща заявила, що приєднається до міжнародних зусиль, щоб допомогти забезпечити безпеку на Олімпійських іграх у Франції, відправивши туди свої війська

Про це повідомляє Reuters.

Поляки відправлять військових, зокрема кінологів, оскільки організатори Олімпійських ігор готуються до серйозного виклику безпеці.

"Збройні сили Польщі приєднаються до міжнародної коаліції, створеної Францією для підтримки підготовки та безпеки літніх Олімпійських ігор 2024 року", - написав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш у соцмережі X.

За його словами, до Парижа буде направлено оперативну групу польських військових, у тому числі кінологів, основною метою якої буде проведення заходів, пов’язаних з виявленням вибухівки та протидією терористичним явищам.

Про це повідомили в день візиту начальника штабу оборони Франції Тьєррі Буркхарда до Варшави.
Польський військовий речник сказав, що деталі домовленості ще опрацьовуються та будуть надані пізніше.

  • Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що запропонує Росії припинити військові дії в Україні та дотримуватися "режиму тиші" під час літньої Олімпіади-2024, яка пройде в Парижі.

Теги:
Польща
Франція
Олімпіада
тероризм
Олімпіада-2024
Військові новини
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