У Греції запалили вогонь Олімпійських Ігор - 2024, які відбудуться у Франції
У Греції відбулась урочиста церемонія запалювання вогню Олімпійських і Паралімпійських ігор 2024 року, які цьогоріч відбудуться у Франції
Про це повідомляє офіційна сторінка Олімпіади у мережі Х.
Традиційно захід пройшов на місці зародження змагань на півдні Греції.
Франції зустрічатиме Олімпійський вогонь 8 травня у Марселі. Полум'я відвідає понад 400 французьких міст, перетинаючи країну, перш ніж потрапить до Парижа.
Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня до 11 серпня 2024 року.
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