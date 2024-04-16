У Греції запалили вогонь Олімпійських Ігор - 2024, які відбудуться у Франції

Про це повідомляє офіційна сторінка Олімпіади у мережі Х.

Традиційно захід пройшов на місці зародження змагань на півдні Греції.

Франції зустрічатиме Олімпійський вогонь 8 травня у Марселі. Полум'я відвідає понад 400 французьких міст, перетинаючи країну, перш ніж потрапить до Парижа.

Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня до 11 серпня 2024 року.