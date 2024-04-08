Ейфелеву вежу декорують олімпійськими кільцями

Про це інформує Le Parisien.

Зазначається, що розміщення 5 величезних кілець на символічному для міста, яке організовує Олімпійські ігри, місці, є традицією. Тож у Парижі ним стане Ейфелева вежа.

П'ять переплетених кілець - синє, жовте, чорне, зелене і червоне, що символізують 5 континентів-учасників Олімпіади, мають бути розміщені на висоті близько 60 м. від землі - між першим і другим поверхами.

Декор Ейфелевої вежі стане завершальним етапом церемонії відкриття, потім біля її підніжжя відбудуться змагання з пляжного волейболу.

Зазначається, що компанія, яка створила кільця, працювала над цим протягом двох років. Вони будуть розміром: 29 м. завширшки та 15 м. заввишки.