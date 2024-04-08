Ейфелеву вежу декорують олімпійськими кільцями
На час проведення Олімпійських ігор - 2024 у Парижі на Ейфелевій вежі встановлять величезні кільця - символ змагань
Про це інформує Le Parisien.
Зазначається, що розміщення 5 величезних кілець на символічному для міста, яке організовує Олімпійські ігри, місці, є традицією. Тож у Парижі ним стане Ейфелева вежа.
П'ять переплетених кілець - синє, жовте, чорне, зелене і червоне, що символізують 5 континентів-учасників Олімпіади, мають бути розміщені на висоті близько 60 м. від землі - між першим і другим поверхами.
Декор Ейфелевої вежі стане завершальним етапом церемонії відкриття, потім біля її підніжжя відбудуться змагання з пляжного волейболу.
Зазначається, що компанія, яка створила кільця, працювала над цим протягом двох років. Вони будуть розміром: 29 м. завширшки та 15 м. заввишки.
- 8 лютого організатори Олімпіади й Паралімпіади 2024 показали, як виглядатимуть медалі призерів змагань: кожна міститиме елемент з металу, з якого зроблена Ейфелева вежа.
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