Працівники підприємств з виготовлення боєприпасів не мають благати про бронь від мобілізації, - полковник СБУ Костенко

Таку думку висловив народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко в етері телеканалу "Еспресо".

"Останній тиждень я займався тим, що іноді в ручному режимі забирав людей, які працюють на серйозних військових підприємствах з виготовлення боєприпасів і всього іншого, що необхідне для ЗСУ. Хлопці прийшли оновити дані, щоб отримати бронь, а їх позакривали. Вони мають законне право це робити, бо це ніякою постановою не визначено, і це дуже велика проблема. Ми потім говорили про це з Мінстратегпромом і з Міноборони. Я вважаю, що вони мають працювати над цим. Якщо є якесь підприємство, яке виготовляє зброю, його працівники не мають ходити і благати про те, щоб їм дали бронь", - сказав полковник СБУ.

За його словами, це завдання міністерства оборони, міністерства стратегічних галузей промисловості і всіх інших зацікавлених.

"Вони мають приходити до цього підприємства і казати: "Хлопці, скільки вас є людей, дайте нам прізвища, і ні про що не думайте, робіть нам снаряди, щоб хлопці воювали на фронті". Ось, як це має працювати, а зараз часто відбувається навпаки. Ти ходиш, доказуєш, що тобі потрібно робити хлопцям снаряди на фронт. Це неправильно, це потрібно міняти, і це факт. Але поки ніхто не хоче це робити. Тому будемо і далі, скажімо так, битися. Де потрібно, будемо в ручному режимі допомагати. Тому що ми розуміємо, що одна справа, коли на полі бою наші воїни б'ються. Але скільки б там їх не було, якщо в них не буде санярів, зброї, вони там загинуть. Це все має хтось контролювати", - додав Костенко.

Сьогодні дуже багато питань з приводу того, як будуть відновлюватися дані, як будуть набирати людей, як вони будуть проходити ВЛК, зауважив він.

"Звичайно, тут велика робота уряду, Міноборони, Генштабу, щоб воювали люди навчені, здорові. Сподіваюся, що в країні покращиться мобілізаційний клімат. Тому що в нас завжди була історія, коли закон мало прийняти, потрібно щоб він ще правильно запрацював. В нас, як правило, на цьому етапі завжди щось буксувало", - додав Костенко.