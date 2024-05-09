В Україні можуть почати блокувати рахунки ухилянтів: нардеп Осадчук пояснив, як це можливо

Про це журналістам розповів член комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук, передає УНІАН.

За його словами, підвищення штрафів за ухилення від мобілізації може призвести до того, що люди їх не платитимуть. Відтак виконавчі служби судів будуть завалені величезною кількістю проваджень.

"Це великі гроші для Києва, для мене. А для якихось провінційних міст і сіл – це дуже великі гроші. Тобто, скоріш за все, в нас буде масова ситуація, коли ці штрафи не будуть оплачені громадянами, бо в них просто може не бути грошей або вони не захочуть це робити. І, звичайно, тоді включається процедура виконавчого провадження, а таким чином можна буде блокувати рахунки й накладати стягнення на майно", - пояснив Осадчук.

"Тобто фактично таким чином Міноборони та Кабмін повертаються до тієї ідеї, яка була в грудні 2023 року в законопроєкті про мобілізації, де передбачалося блокування рахунків і вони були відхилені ВР, бо це було неконституційно. Але зараз ця схема буде запущена через, в принципі, абсолютно законну процедуру – через адміністративне судочинство", - додав нардеп.