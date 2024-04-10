Затримання до 3 діб і величезні штрафи: ВР підтримала за оcнову законопроєкт про ухилення від мобілізації 

Відповідний законопроєкт №10379 підтримали 254 народні депутати.

Згідно з документом, пропонується за порушення призовниками чи військовозобов’язаними правил військового обліку – карати від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це від 8,5 до 17 тис. грн.

За порушення законодавства про мобілізацію штраф складе 34-85 тис. грн, а за порушення у особливий період від 153 тис. до 204 тис. грн (раніше було 3400-8500 грн).

Попередній варіант закону передбачав покарання в'язницею за відмову проходити військо-лікарську комісію. Зокрема відмову від ВЛК пропонували вважати ухиленням від військової служби, за яку законодавство передбачає кримінальну відповідальність. Однак, як повідомив народний депутат Гончаренко, згодом цю норму прибрали, за відмову від проходження комісії і надалі буде передбачена лише адміністративна відповідальність.

Ще одне нововведення врегульовує процедуру затримання військовозобов'язаних. У законопроєкт додана норма, згідно з якою осіб, які порушили законодавство про оборону, військовий обов’язок і військову службу, правила військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, під час дії особливого періоду може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу. Крім того, в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення військовозобов'язаних можуть затримувати до трьох діб.