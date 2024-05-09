Гасло "Ніколи знову!" - це про роззброєння
Якщо один роззброївся, а інший — ні, то перший пошивається в дурні
Європейське "Never аgain" і українське "Ніколи знову" зразка 2014 року — це як роззброєння. Якщо роззброюються всі учасники процесу, то всі мають спільну вигоду. Але якщо один роззброївся, а інший — ні, то перший пошивається в дурні.
Оскільки Європа та Україна проголосили "Ніколи знову", а Росія - "Можем повторить", то результат виявився дещо передбачуваним. Саме тому з 2015 року наше гасло - "Пам'ятаємо. Перемагаємо", а Європа почала щось усвідомлювати у 2022 році.
Читайте також: Чи є логіка в правлінні Путіна
Якою буде модель пам'яті про Другу світову після нашої перемоги над Росією — хз. Але те, що вона вже ніколи не буде совітською/російською — це точно!
Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.36 Купівля 39.36Продаж 39.88
- EUR Купівля 42.22Продаж 42.92
- Актуальне
- Важливе