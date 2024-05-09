Європейське "Never аgain" і українське "Ніколи знову" зразка 2014 року — це як роззброєння. Якщо роззброюються всі учасники процесу, то всі мають спільну вигоду. Але якщо один роззброївся, а інший — ні, то перший пошивається в дурні.

Оскільки Європа та Україна проголосили "Ніколи знову", а Росія - "Можем повторить", то результат виявився дещо передбачуваним. Саме тому з 2015 року наше гасло - "Пам'ятаємо. Перемагаємо", а Європа почала щось усвідомлювати у 2022 році.

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Якою буде модель пам'яті про Другу світову після нашої перемоги над Росією — хз. Але те, що вона вже ніколи не буде совітською/російською — це точно!

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Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань

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